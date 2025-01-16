Вольфович рассказал, как иностранные спецслужбы будут пытаться повлиять на ход выборов в Беларуси

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Мы фиксируем активизацию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в интервью "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.
"Мы фиксируем активизацию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Видим, как усиленно зондируется почва для поиска болевых точек и триггеров в обществе для организации провокаций, способных раскачать ситуацию в стране. Однако ничего принципиально нового мы не увидели в этот раз", - отметил Александр Вольфович.
В интересах влияния на ход электоральной кампании США и их союзники продолжают реализацию комплексной стратегии прессинга на Беларусь в международно-правовой, политической, экономической и других сферах. "Ключевые цели остаются прежними: смена власти в стране и разрыв союзнических отношений с Россией. Основные методы - дезинформация, дискредитация власти перед населением и международным сообществом, внесение раскола в госаппарат, силовой блок, нанесение ущерба экономике, политическое и иное гибридное давление по надуманным поводам", - подчеркнул госсекретарь.