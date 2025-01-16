Вольфович рассказал, как иностранные спецслужбы будут пытаться повлиять на ход выборов в Беларуси

Мы фиксируем активизацию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в интервью "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Мы фиксируем активизацию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Видим, как усиленно зондируется почва для поиска болевых точек и триггеров в обществе для организации провокаций, способных раскачать ситуацию в стране. Однако ничего принципиально нового мы не увидели в этот раз", - отметил Александр Вольфович.