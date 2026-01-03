"Волков и Сыч": по какой-то причине перестала работать ПВО Венесуэлы во время атаки США

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2cdd1b5-5beb-4e5e-bb9e-e4e62e8a4eb1/conversions/61af161b-e695-4742-a7b7-d1861920f2c1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2cdd1b5-5beb-4e5e-bb9e-e4e62e8a4eb1/conversions/61af161b-e695-4742-a7b7-d1861920f2c1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2cdd1b5-5beb-4e5e-bb9e-e4e62e8a4eb1/conversions/61af161b-e695-4742-a7b7-d1861920f2c1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2cdd1b5-5beb-4e5e-bb9e-e4e62e8a4eb1/conversions/61af161b-e695-4742-a7b7-d1861920f2c1-xl-___webp_1920.webp 1920w

В эфире "Первого информационного" политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч в своем проекте "Волков и Сыч" проанализировали проведенную США военную операцию в Венесуэле.

Удары и вторжение Соединенных Штатов на территорию Венесуэлы стали главной новостной повесткой 3 января 2026 года, разрывающей информационное пространство. Люди крайне возмущены происходящим.

США нанесли масштабный удар по Венесуэле. Атакованы Каракас и три венесуэльских штата. Обстреляны как минимум 11 объектов - как военные, так и гражданские, в том числе и газотранспортная инфраструктура. На улицах столицы паника, слышны сирены скорой помощи. Президента Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. В Каракасе наблюдаются перебои в работе сотовой связи, часть города остается без электричества.

Атака США произошла рано утром по минскому времени. Со слов Дональда Трампа и госсекретаря США Марка Рубио, операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро длилась менее 30 минут. Бойцы отряда специального назначения "Дельта", элитного подразделения "морских котиков" США, ворвались во дворец и выкрали президента. Сейчас он находится на одном из авианосцев, Мадуро перевозят в США, чтобы он предстал перед американским судом.

Дональд Трамп официально заявляет, что Николас Мадуро - это не легитимный президент, а руководитель наркокартеля Cartel de Los Soles ("Картель солнц"), который поставлял чуть ли не 100 % наркотиков в Соединенные Штаты. Это классическая тема, которую американский президент пытался разгонять для обоснования своих действий.

Во время специальной пресс-конференции о военной операции США в Венесуэле глава Белого дома заявил: "Мы собираемся управлять Венесуэлой до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Мы позволим нашим крупным американским нефтяным компаниям выйти на рынок Венесуэлы. Сотрудничество с США сделает Венесуэлу богатой и безопасной". Из уст Трампа также прозвучало, что Штаты готовы освоить венесуэльскую нефть в полном объеме.

После этой пресс-конференции появилось много мемов в интернете. На одной из картинок нарисован Дональд Трамп и сделана надпись: "Под вашей страной моя нефть. Я вынужден обороняться".

А один мем в полной мере характеризует пресс-конференцию американского президента. Подпись под картинкой гласит: "Необходимо перекладывать венесуэльскую нефть в мой карман".

В Соединенных Штатах есть свой стратегический запас нефти. В 2021 году, когда Байден был у власти, в Америке начали резко использовать нефтяные ресурсы для того, чтобы продемонстрировать эффективность управления. Это была та самая пресловутая "байденомика", ставшая проедающей экономикой. За годы правления демократов было израсходовано 50 % запасов американской нефти.

И сейчас республиканцы пытаются восстанавливать страну за счет других. Когда Трамп выдвинул лозунг "Сделаем Америку снова великой", все гадали, за счет чего? Может быть, за счет мобилизации внутренних ресурсов, за счет пресловутой продуктивности американского населения или в целом западного населения? Нет. За счет других стран, как и было на протяжении всей американской истории.

Тема очень тревожная, потому что Трамп очень рьяно заявил, что, мол, Венесуэла теперь будет свободна и под контролем американцев.

Стоит обратить внимание и на то, как президент США осек венесуэльскую оппозиционерку Марию Мачадо, обладательницу Нобелевской премии мира, которая выступила с заявлением, что оппозиция готова брать власть в свои руки. На пресс-конференции Трамп заявил, что Мачадо милая женщина, но он не видит ее лидером Венесуэлы.

Появилась информация (которую сами американцы и предоставили) о том, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес согласилась сотрудничать с американцами.

После событий в Венесуэле многие задаются вопросом: по какой причине перестала работать противовоздушная оборона страны? Боливарианская республика известна тем, что у нее очень хорошие вооруженные силы, очень хорошая ПВО.

Американцы говорят о том, что смогли подавить подавляющее большинство систем ПВО. Как им это удалось?

Складывается впечатление, что среди венесуэльских военных был кто-то, кто покусился на хрустящую купюру американского доллара. Трамп также заявил, что кто-то изнутри курировал ЦРУ и они знали, где будет прятаться Мадуро, задержание которого заняло всего 47 секунд. И, судя по всему, информацию передавали высокопоставленные венесуэльские военные, потому что отдать приказ об отмене работы, например, как минимум части противовоздушных систем мог человек, занимающий достаточно серьезную должность.

