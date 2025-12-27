Волков и Сыч news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88970eb3-72ac-4658-be7e-c35d0db1587d/conversions/a4dc1985-da6b-4954-93aa-f62afb6afade-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88970eb3-72ac-4658-be7e-c35d0db1587d/conversions/a4dc1985-da6b-4954-93aa-f62afb6afade-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88970eb3-72ac-4658-be7e-c35d0db1587d/conversions/a4dc1985-da6b-4954-93aa-f62afb6afade-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88970eb3-72ac-4658-be7e-c35d0db1587d/conversions/a4dc1985-da6b-4954-93aa-f62afb6afade-xl-___webp_1920.webp 1920w

В эфире "Первого информационного" политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч в своем проекте "Волков и Сыч" порассуждали о неожиданных заявлениях бывшего главы МИ-6 Ричарда Дирлава и британской руке в украинской политике.

Волков и Сыч | Обыски НАБУ и САП | Переговоры Трампа и Зеленского | Антипремии Politico В эфире "Первого информационного" политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч анализируют мировые события и отвечают на вопросы зрителей Главные темы: - НАБУ и САП объявили о разоблачении преступной группы из депутатов Верховной рады. - Переговоры Трампа и Зеленского и антипремии Politico. 27.12.2025 22:50





"Я думаю, что украинский фронт, несмотря на ужасную войну и успехи, которых они добились, не так сплочен и монолитен, как нам может казаться на Западе, - сказал в интервью глава секретной разведывательной службы (1999 - 2004 г.) Ричард Дирлав. - Думаю, что в украинском командовании есть люди, которым война уже надоела, и они, вероятно, пойдут на какие-то уступки. Вопрос в том, что сейчас они не контролируют ситуацию. И я думаю, что для Украины опасно смещение Зеленского.

В этом интервью Ричард Дирлав происходящее на территории Украины открыто называет гражданским конфликтом, сравнивая его с гражданской войной в Соединенных Штатах, исходя из близости народов и государств, которые ведут этот конфликт. И он завершает этот фрагмент тем, что говорит об опасности свержения Зеленского.

Далее, в этом же интервью, он говорит о том, что знает, кто будет следующим президентом Украины. Не в Лондоне ли сидит этот следующий? Сейчас все пророссийские, антивоенные политические деятели Украины, которые бежали из этой страны - Дмитрук, Арестович, Залужный - сидят в Лондоне. То есть все, кто сейчас выступает так или иначе против войны и где-то придерживается "антизеленской позиции", находятся под британским колпаком.

Кстати, абсолютно такая же схема была и с Зеленским, который приходил к власти на антивоенной риторике. Заставлял Порошенко на колени становиться, говорил о том, что готов разговаривать со всеми, лишь бы закончить конфликт, лишь бы прекратили приходить гробы матерям и так далее. Вот как не проголосовать за такого чудного человека? И сейчас, по сути, наши британские заклятые партнеры отыгрывают ту же карту.