3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
"Волков и Сыч": Почему бывший глава британской разведки заговорил об опасности свержения Зеленского
В эфире "Первого информационного" политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч в своем проекте "Волков и Сыч" порассуждали о неожиданных заявлениях бывшего главы МИ-6 Ричарда Дирлава и британской руке в украинской политике.
Волков и Сыч | Обыски НАБУ и САП | Переговоры Трампа и Зеленского | Антипремии Politico
В эфире "Первого информационного" политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч анализируют мировые события и отвечают на вопросы зрителей Главные темы: - НАБУ и САП объявили о разоблачении преступной группы из депутатов Верховной рады. - Переговоры Трампа и Зеленского и антипремии Politico. Об этом и не только - в новом вечернем интерактивном подкасте "Волков и Сыч". Чтобы стать частью подкаста, пишите ваши вопросы и комментарии в телеграм-канале "Волков и Сыч".
"Я думаю, что украинский фронт, несмотря на ужасную войну и успехи, которых они добились, не так сплочен и монолитен, как нам может казаться на Западе, - сказал в интервью глава секретной разведывательной службы (1999 - 2004 г.) Ричард Дирлав. - Думаю, что в украинском командовании есть люди, которым война уже надоела, и они, вероятно, пойдут на какие-то уступки. Вопрос в том, что сейчас они не контролируют ситуацию. И я думаю, что для Украины опасно смещение Зеленского.
В этом интервью Ричард Дирлав происходящее на территории Украины открыто называет гражданским конфликтом, сравнивая его с гражданской войной в Соединенных Штатах, исходя из близости народов и государств, которые ведут этот конфликт. И он завершает этот фрагмент тем, что говорит об опасности свержения Зеленского.
Далее, в этом же интервью, он говорит о том, что знает, кто будет следующим президентом Украины. Не в Лондоне ли сидит этот следующий? Сейчас все пророссийские, антивоенные политические деятели Украины, которые бежали из этой страны - Дмитрук, Арестович, Залужный - сидят в Лондоне. То есть все, кто сейчас выступает так или иначе против войны и где-то придерживается "антизеленской позиции", находятся под британским колпаком.
Кстати, абсолютно такая же схема была и с Зеленским, который приходил к власти на антивоенной риторике. Заставлял Порошенко на колени становиться, говорил о том, что готов разговаривать со всеми, лишь бы закончить конфликт, лишь бы прекратили приходить гробы матерям и так далее. Вот как не проголосовать за такого чудного человека? И сейчас, по сути, наши британские заклятые партнеры отыгрывают ту же карту.
И сегодня же глава украинской разведки господин Буданов заявил о том, что начало 2026 года - хорошее время, чтобы завершить вооруженный конфликт.