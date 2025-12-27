"Волков и Сыч": почему накануне переговоров Трампа и Зеленского нардепам Рады принесли подозрения

Волков и Сыч news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7a5d057-ee1e-4ec7-89dd-24a8189e2000/conversions/ecfb384a-80d0-42b2-8cde-d9b8f0f08d41-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7a5d057-ee1e-4ec7-89dd-24a8189e2000/conversions/ecfb384a-80d0-42b2-8cde-d9b8f0f08d41-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7a5d057-ee1e-4ec7-89dd-24a8189e2000/conversions/ecfb384a-80d0-42b2-8cde-d9b8f0f08d41-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7a5d057-ee1e-4ec7-89dd-24a8189e2000/conversions/ecfb384a-80d0-42b2-8cde-d9b8f0f08d41-xl-___webp_1920.webp 1920w

В эфире "Первого информационного" политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч в своем проекте "Волков и Сыч" разобрали ситуацию, почему депутатам Рады предъявили обвинения в получении неправомерной выгоды.

Волков и Сыч | Обыски НАБУ и САП | Переговоры Трампа и Зеленского | Антипремии Politico В эфире "Первого информационного" политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч анализируют мировые события и отвечают на вопросы зрителей Главные темы: - НАБУ и САП объявили о разоблачении преступной группы из депутатов Верховной рады. - Переговоры Трампа и Зеленского и антипремии Politico. Об этом и не только - в новом вечернем интерактивном подкасте "Волков и Сыч". Чтобы стать частью подкаста, пишите ваши вопросы и комментарии в телеграм-канале "Волков и Сыч". 27.12.2025 22:50

НАБУ и САП, Антикоррупционное бюро Украины, 27 декабря пришли в гости к народным депутатам Верховной рады Украины. Удивительно, что это произошло накануне переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Казалось бы, дайте нардепам отгулять праздники, но "подарочек" принесли - підозру (подозрение - документ, означающий предъявление обвинения). Четырем депутатам Рады предъявили обвинения в получении неправомерной выгоды после обысков НАБУ. Подозрения получили Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель. Что интересно, это все депутаты от партии Зеленского "Слуга народа". Обвинения предъявили и парламентарию Ольге Савченко.

Любопытно, что дело Юрия Киселя антикоррупционщики вели уже несколько лет. У него в офисе стоял освежитель воздуха, и там был жучок. И он даже за несколько лет не удосужился его проверить.

Удивительная просто история - чисто украинская политика. Важно, что Кисель - друг Зеленского. Сейчас он уже покинул Украину.

И тут господин Миндич всплыл почему-то в Израиле на берегу моря, дал случайное интервью украинским журналистам и сказал, что его подставили, и что все было смонтировано, а он ни в чем не виноват. Но в Украину пока не поедет.

Параллельные истории с делом Миндича. Ведь когда вручали подозрения непосредственно Миндичу, говорили о том, что обыски у Ермака (премьера Украины, который ушел в отставку) связаны с другим уголовным делом. И возможно, что обыски, которые проходили 27 декабря в Верховной раде, как раз с большой долей вероятности тоже по делу Ермака. Все очень переплетено кумовскими связями.

Стоит обратить внимание на то, за что все-таки давали взятки - за голосования депутатов. То есть народные депутаты принимали законы исключительно за взятки. И основную часть их зарплаты составляли абсолютно нелегальные формы доходов. Причем в интернете циркулируют пока не подтвержденные цифры, что за одно голосование народный депутат мог получить от 10 до 15 тыс. долларов. Это при том, что официальная зарплата народного депутата Украины примерно 1100-1200 долларов в эквиваленте от гривны.

По какой причине голосование платное? По той причине, что и место в Верховной раде тоже покупается и продается. Это ни для кого не секрет. В украинских изданиях неоднократно публиковали суммы, сколько стоит стать депутатом: от 6 до 10 млн долларов, если верить украинским журналистским инсайдам. Там же говорилось, что за полгода можно этот чек отбить на подобных схемах с оплатой голосования, покупкой голосов за нужные законопроек