Волнение, трепет и боль: память жертв геноцида почтили на месте сожженной деревни Ола
В Светлогорском районе на месте сожженной нацистами в годы Великой Отечественной войны деревне Ола почтили память жертв геноцида. Деревня разделила судьбу сотен белорусских деревень, где нацисты применяли тактику выжженной земли.
Мемориальный комплекс - место вечной памяти и скорби, немое свидетельство несгибаемой стойкости белорусского народа.
14 января здесь прошел митинг-реквием в память о безвинных жертвах чудовищных расправ фашистов над гражданским населением.
Это место неутихающей боли и вечной памяти. Зимой 1944-го каратели жестоко расправились с мирными жителями 12 полесских деревень. Безвинными жертвами нацистов стали 1758 человек, включая стариков, женщин, детей.
История Олы - зеркало судеб сотен белорусских сел, уничтоженных оккупантами в годы войны. Трагедия случилась 14 января на рассвете. Каратели отомстили за убитого немецкого почтальона с донесением из штаба. Людей расстреливали, сжигали заживо целыми семьями.
Георгий Невдах, директор Светлогорского историко-краеведческого музея: "Выжившие в тех страшных событиях вспоминали про Аксинью Тимофеевну Курлович. Она подошла к немецкому офицеру и попросила сгореть в своем собственном доме, на ее просьбу немецкие солдаты только посмеялись, а она развернулась и пошла уверенным шагом. Следом за ней шел солдат, который обливал ее бензином, Аксинья Тимофеевна ступила на порог собственного дома, обернулась и загорелась как факел".
Владимир Каковка, житель Бобруйска: "Отдаем дань уважения тем людям, которые должны жить, у которых внуки-правнуки должны жить, а их нет, они здесь покоятся, лежат, поэтому эта боль остается".
Виктория Бусел, председатель Светлогорской районной организации РОО "Белая Русь", жительница Светлогорска: "Думаю о трагической судьбе тех (это почти 2 тыс. людей) женщин, стариков, детей, которые в свое время были жутко сожжены фашистами, нелюдями, иначе и не скажешь. Здесь само место проникнуто трауром, тяжестью, которые пережили люди тех времен. Каждый белорус должен побывать в подобных местах, ведь это то, что делает нас крепче, сильнее".
В память о земляках, чьи судьбы оборвались в пылающей Оле, мемориальный комплекс. Немое свидетельство стойкости народа, знак памяти и скорби, а еще преемственности поколений вот уже 82 года. Колокольный звон, минута молчания, цветы и венки ложатся к поклонному кресту и братской могиле советских воинов и мирных жителей.
Мария Пинчук, председатель первичной профсоюзной организации ОАО "Светлогорскхимволокно", жительница Светлогорска: "Часто бываем в этом знаковом месте, всегда с особыми чувствами, волнением, трепетом и болью, потому что здесь оставаться равнодушным просто невозможно. Наполняется сердце той болью и страданиями, через которые прошли люди. Это, конечно, обязывает к многому, прежде всего сохранять эту память, беречь ее у себя в сердцах, память не только о больших сражениях, но о каждой такой сожженной деревне".
Дмитрий Шабетник, председатель Светлогорского райисполкома: "Помнит вся наша страна страшное деяние, которое совершили эти изверги. Чем больше про это узнаешь, понимаешь, в какой беззащитности были люди перед страшным врагом. Нам остается только помнить, передавать нашу память всем-всем-всем, чтобы это действительно не забывалось. Это самая главная цель мемориалов и всего того, что мы делаем".
В годы нацистской оккупации на территории БССР было убито около 3 млн мирных граждан и военнопленных. Это каждый третий житель страны. В рабство угнаны сотни тысяч человек, многие из которых погибли. Разрушено более 200 городов, сожжено свыше 12800 сел и деревень. И это не окончательные цифры. Уголовное дело о геноциде белорусского народа продолжается.