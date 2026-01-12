Волонтеры БРСМ помогают пенсионерам с уборкой снега

Активизировать работу по расчистке от снега вслед за центральными районами и на периферии - такая задача стоит не только перед коммунальными службами.

На помощь одиноким, людям преклонного возраста пришли волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце". Они помогают избавить от снега дворовые территории, подходы к ним. Такая инициатива не остается без благодарности.

Наталья Малькова, специалист Быховского РК БРСМ:

"Мы стараемся помочь донести какие-то продукты, лекарства, в том числе и по электронному рецепту. Поскольку сейчас холодно, все заметено, пусть пожилые лучше остаются дома. Мы всегда приходим на помощь, а потом можно попить чай".