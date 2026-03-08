Воложин - город, в котором вековые традиции переплетаются с масштабным обновлением
Автор:Редакция news.by
В Воложине вековые традиции переплетаются с современным ритмом и масштабным обновлением городской среды. Сегодня это идеальное место жизни для 10 тыс. человек.
Это молодые семьи и преданное малой родине мудрое поколение. Нина Бобрик, научный сотрудник Воложинского краеведческого музея, - легендарная личность для Воложина. Четверть века она посвятила образованию детей. Хоть уже и на заслуженном отдыхе, с научным подходом оберегает историю и развивает туристический потенциал родного города.
Место для жизни
"У нас имеется древнее городище, которое датируется пятым веком до нашей эры, вторым веком нашей эры", - рассказала Нина Бобрик о родном городе Воложине.
По ее словам, на небольшой территории находится 7 памятников республиканского значения: памятник археологии, два исторических и четыре памятника архитектуры. В 2025 году Воложину исполнилось 625 лет.
Воложинская иешива - это еврейское духовное ортодоксальное учебное заведение, которое со временем стало центром всемирного еврейского образования. Здесь проведены большие реставрационные работы, которые были завершены накануне "Дожинок".
"На муралах, которые здесь изображены, можно очень хорошо погрузиться в то время, в ту атмосферу и представить, как это было в XIX веке, в начале XX века, чем жила эта площадь", - отметила она.
Интерьер храма Святых равноапостольных Константина и Елены передает историю, сохраняет ее, потому что все время стены изнутри были обшиты деревом. "Мои внуки крестились именно в этом храме, и мы сюда приходим постоянно", - поделилась она.
Дом старосты был построен в 1926 году в стиле неоклассицизма. В этом здании расположен краеведческий музей.
В отреставрированном строении начала 30-х годов (закопанский стиль) сейчас проживают молодые специалисты - медики.
"У нас есть две нематериальные ценности, которые находятся в списке историко-культурных ценностей Республики Беларусь: плетение пояса на ниту и наша дуда", - отметила сотрудница музея.
Также она отметила, что средняя школа № 1 г. Воложина - это самая старая школа в городе. "Ее история начинается с 1926 года. Это мое место работы. Здесь я проработала 26 лет. Здесь произошло мое профессиональное взросление от учителя начальных классов до руководителя данного учреждения. В 2013 году я ушла на заслуженный отдых, но любовь к данному учебному заведению сохранилась", - поделилась Нина Бобрик.
В Воложине действуют предприятия пищевой, легкой, лесной и строительной промышленности. 37 % территории Воложинского района занимают леса Налибокской пущи.