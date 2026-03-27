Воскресенский: Беларусь вместе с союзниками выстраивают новую мировую архитектуру отношений

Беларусь вместе с союзниками последовательно продвигает идею новой архитектуры международных отношений, где ключевую роль играют равноправное сотрудничество и баланс сил. В этом контексте КНДР выступает как важный партнер и союзник. Мнение эксперта.

"Этот визит надо рассматривать в контексте попытки создания многополярного мира - то, чем Российская Федерация, Республика Беларусь, Китайская Народная Республика занимаются последние несколько лет. Однополярный мир приводит постоянно к войнам и затяжным локальным конфликтам. Именно поэтому Беларусь вместе со своим надежным союзником Российской Федерацией продвигают уже несколько лет разработку и последующее подписание Евразийской хартии многообразия и многополярности - документа, который определит и вычертит основные тенденции, особенно сложившиеся в мировой политике после развала Советского Союза. В этом плане Корея - наш замечательный друг, союзник и партнер".