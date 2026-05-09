Воспитанник военно-патриотического клуба: Уровень подготовки молодежи возрос

Как привлечь молодежь к занятиям в военно-патриотических клубах, а также как воспитать в них дух патриотизма, в выездной студии "Первого информационного" рассказал Сергей Свирский, старший офицер по гражданско-патриотическому воспитанию военно-патриотического клуба "Гранит" при в/ч 5448 МВД Беларуси.

"Мы в первую очередь стараемся осуществлять свою деятельность так, чтобы ребенка не силой отправляли в военно-патриотический клуб, а ребенок через всю ту грязь, которая сейчас есть в интернете, через друзей, знакомых, товарищей, одноклассников, слышал о том, как классно быть военным, как классно быть патриотом своей страны, приходил к нам, и, к счастью, у нас это получается", - отметил Сергей Свирский.

Дмитрий Ярошевич, воспитанник военно-патриотического клуба "Гранит" при в/ч 5448 МВД Беларуси рассказал, как узнал о клубе: "Я листал Telegram и зашел на сайт "Молодая гвардия". Там заинтересовался клубом, всей этой деятельностью. И узнал о ВПК "Гранит". И осенью того же года записался туда".