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Война за умы - почему в сегодняшних реалиях важно говорить о возрождении нацистских настроений
6 часов назад
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геноцид
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Лукашенко поздравил новоизбранного лидера Ганы с победой на выборах
3 часа назад
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МИД: посольство Беларуси в Сирии остается в Дамаске и продолжает свою работу
6 часов назад
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09.12.2024
16:49
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Наемники ответят по всей строгости закона. Следственный комитет Беларуси возбудил ряд уголовных дел
1 час назад
В Минске атмосферу волшебства создадут не только яркие огни, но и праздничная программа
1 час назад
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1 час назад
Дворец Независимости в Минске распахнул двери для будущих педагогов
1 час назад
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"Лига экспорта" в Минске. Расскажем, чем форум интересен белорусским экспортерам
7 часов назад
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9 часов назад
В мире растет количество миллиардеров
9 часов назад
Как снять наличные с карточки в местном магазине, знают жители агрогородка Конюхи
12 часов назад
При БелТПП создан Совет руководителей юрслужб предприятий. Какова цель новой площадки?
12 часов назад
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Массовое ДТП в Турции с участием около 30 транспортных средств - есть погибший
4 часа назад
Главой сирийского правительства переходного периода стал Мухаммед аль-Башир
5 часов назад
СМИ: временно исполняющим обязанности Лулы да Силвы назначен вице-президент Бразилии
5 часов назад
Представителя Кремля спросили, какую роль РФ сыграла в перемещении Асада в Москву
5 часов назад
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Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"
09.12.2024
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17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
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17:54
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18:36
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17:24
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Подпольную лабораторию по производству сильнодействующих веществ пресекли таможенники Беларуси и РФ
5 часов назад
Следователи установили обстоятельства убийства женщины в Пинске, произошедшего 16 лет назад
5 часов назад
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08:00
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