"Все балансы будут скорректированы". БПЦ продолжает восстановительные работы после технического сбоя

Банковский процессинговый центр продолжает необходимые восстановительные работы после технического сбоя в снятии денег с карт некоторых банков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на БПЦ.

"Все балансы будут скорректированы - никаких действий со стороны клиентов не требуется", - уточнили в процессинговом центре.

Как сообщалось ранее, 9 июля в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе центра, имели место отрицательные балансы на карточках ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк".