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"Все балансы будут скорректированы". БПЦ продолжает восстановительные работы после технического сбоя

"Все балансы будут скорректированы". БПЦ продолжает восстановительные работы после технического сбоя

Банковский процессинговый центр продолжает необходимые восстановительные работы после технического сбоя в снятии денег с карт некоторых банков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на БПЦ.

"Все балансы будут скорректированы - никаких действий со стороны клиентов не требуется", - уточнили в процессинговом центре.

Как сообщалось ранее, 9 июля в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе центра, имели место отрицательные балансы на карточках ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк".

Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства. Специалисты делают все возможное для скорейшего завершения работ.

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