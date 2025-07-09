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"Все балансы будут скорректированы". БПЦ продолжает восстановительные работы после технического сбоя
Автор:Редакция news.by
"Все балансы будут скорректированы". БПЦ продолжает восстановительные работы после технического сбояnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc3df8b0-1edd-40a6-ab13-0a46253ba5e4/conversions/430428a1-f763-4ce1-a7c6-983a710a2ca0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc3df8b0-1edd-40a6-ab13-0a46253ba5e4/conversions/430428a1-f763-4ce1-a7c6-983a710a2ca0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc3df8b0-1edd-40a6-ab13-0a46253ba5e4/conversions/430428a1-f763-4ce1-a7c6-983a710a2ca0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc3df8b0-1edd-40a6-ab13-0a46253ba5e4/conversions/430428a1-f763-4ce1-a7c6-983a710a2ca0-xl-___webp_1920.webp 1920w
Банковский процессинговый центр продолжает необходимые восстановительные работы после технического сбоя в снятии денег с карт некоторых банков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на БПЦ.
"Все балансы будут скорректированы - никаких действий со стороны клиентов не требуется", - уточнили в процессинговом центре.
Как сообщалось ранее, 9 июля в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе центра, имели место отрицательные балансы на карточках ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк".
Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства. Специалисты делают все возможное для скорейшего завершения работ.