"Все бежали к Богу" - как спасались в храме во время обстрелов в селе Никольское в ДНР

Старец Зосима в храме в селе Никольское ДНР призывал держаться православной веры и говорил, что испытания начнутся с Киева, но в итоге Русь православная победит. Такими воспоминаниями в программе "Война и мир" поделилась монахиня Свято-Николаевского женского монастыря в селе Никольское ДНР Мариамна.

Она рассказала, что когда начались обстрелы в селе, в храме стали появляться беженцы.

"Все бежали к Богу. Они говорили все, что мы здесь спасемся, рука не поднимется стрелять в храм. Все искали убежище именно у Бога здесь. Но это просто нелюди - те, кто целенаправленно стреляет по храмам, - говорит монахиня. - Беженцев был полный храм, на полу спали на матах. И детки маленькие и большие были. Начали воцерковляться люди, слава Богу. К причастию стали идти".

"Строить храм начали в 2002 году в честь Успения Божьей Матери, - рассказал послушник Свято-Васильевского мужского монастыря в селе Никольское ДНР Сергий. - Батюшка указал это место. Он был старец. Как он говорит, так делают".

Сергий показал осколки в храме и вокруг основного храма Успения Божьей Матери. "Есть пробоины. Храм пострадал сильно. Били жестко. И ракетами, и снарядами, и минами. Недавно только мину достали с крыши", - сказал он.

Но службы шли даже во время бомбежек. "Рискованно было, но Господь хранил. Все рискованно было, ходить было рискованно. 8 человек погибло. Идешь, тебя увидели - стреляют, потому что некоторые сюда просто приехали на сафари поохотиться на нас. Хоронили ночью, потому что они не давали похоронить в светлое время суток. Ночью рыли могилы, ночью хоронили. Некоторых днем. Отпевали в храме, ребята выносили гроб, закапывали. Часто бывало, что даже могилы копали и в ямы прятались от обстрелов", - вспоминает послушник Сергий.

"Зажигательными минами сжигали храм Василия Великого 13 марта 2022 года. Храм - историческая, культурная ценность. Постройка 1912 года в честь Василия Великого. А 12 марта они попали в сердце монастыря - дом, где была келья батюшки Зосима, его библиотека, где он принимал людей, где он крестил. В 9 вечера зажигательными минами целенаправленно его зажгли", - рассказал послушник Свято-Васильевского мужского монастыря.

Последний серьезный обстрел обители ВСУ провели 31 января 2023 года. Тогда прилетели шесть "Хаммерсов", пять из которых - в сестринский и братский корпуса. Во время обстрела погибла схимонахиня Савва.

"На линии фронта мы находились и были как на ладони. Выйти нельзя было. Перебежками ходили молодежь, матушки, кушать готовили в трапезном храме. Перебежками бежали по кустикам, потом кастрюлю несли и всех кормили. В основном все пожилые, больные, лежачая была, - вспоминает монахиня Мариамна. - Стреляли по храму. Было страшно, конечно. На улицу невозможно было выйти. По ступенькам поднимемся, слышим, что прилет - убегали вниз. Когда затихло все, стали выходить на улицу".

Почти три года Свято-Никольский монастырь находился под целенаправленными обстрелами украинской армии. На его территории не осталось ни одного целого здания. И просто чудом уцелела усыпальница старца Зосимы, пророчество которого сейчас вспоминают и пересказывают, потому что они сбываются.

