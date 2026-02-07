3.73 BYN
"Все бежали к Богу" - как спасались в храме во время обстрелов в селе Никольское в ДНР
Старец Зосима в храме в селе Никольское ДНР призывал держаться православной веры и говорил, что испытания начнутся с Киева, но в итоге Русь православная победит. Такими воспоминаниями в программе "Война и мир" поделилась монахиня Свято-Николаевского женского монастыря в селе Никольское ДНР Мариамна.
Она рассказала, что когда начались обстрелы в селе, в храме стали появляться беженцы.
"Все бежали к Богу. Они говорили все, что мы здесь спасемся, рука не поднимется стрелять в храм. Все искали убежище именно у Бога здесь. Но это просто нелюди - те, кто целенаправленно стреляет по храмам, - говорит монахиня. - Беженцев был полный храм, на полу спали на матах. И детки маленькие и большие были. Начали воцерковляться люди, слава Богу. К причастию стали идти".
"Строить храм начали в 2002 году в честь Успения Божьей Матери, - рассказал послушник Свято-Васильевского мужского монастыря в селе Никольское ДНР Сергий. - Батюшка указал это место. Он был старец. Как он говорит, так делают".
Сергий показал осколки в храме и вокруг основного храма Успения Божьей Матери. "Есть пробоины. Храм пострадал сильно. Били жестко. И ракетами, и снарядами, и минами. Недавно только мину достали с крыши", - сказал он.
Но службы шли даже во время бомбежек. "Рискованно было, но Господь хранил. Все рискованно было, ходить было рискованно. 8 человек погибло. Идешь, тебя увидели - стреляют, потому что некоторые сюда просто приехали на сафари поохотиться на нас. Хоронили ночью, потому что они не давали похоронить в светлое время суток. Ночью рыли могилы, ночью хоронили. Некоторых днем. Отпевали в храме, ребята выносили гроб, закапывали. Часто бывало, что даже могилы копали и в ямы прятались от обстрелов", - вспоминает послушник Сергий.
"Зажигательными минами сжигали храм Василия Великого 13 марта 2022 года. Храм - историческая, культурная ценность. Постройка 1912 года в честь Василия Великого. А 12 марта они попали в сердце монастыря - дом, где была келья батюшки Зосима, его библиотека, где он принимал людей, где он крестил. В 9 вечера зажигательными минами целенаправленно его зажгли", - рассказал послушник Свято-Васильевского мужского монастыря.
Последний серьезный обстрел обители ВСУ провели 31 января 2023 года. Тогда прилетели шесть "Хаммерсов", пять из которых - в сестринский и братский корпуса. Во время обстрела погибла схимонахиня Савва.
"На линии фронта мы находились и были как на ладони. Выйти нельзя было. Перебежками ходили молодежь, матушки, кушать готовили в трапезном храме. Перебежками бежали по кустикам, потом кастрюлю несли и всех кормили. В основном все пожилые, больные, лежачая была, - вспоминает монахиня Мариамна. - Стреляли по храму. Было страшно, конечно. На улицу невозможно было выйти. По ступенькам поднимемся, слышим, что прилет - убегали вниз. Когда затихло все, стали выходить на улицу".
Почти три года Свято-Никольский монастырь находился под целенаправленными обстрелами украинской армии. На его территории не осталось ни одного целого здания. И просто чудом уцелела усыпальница старца Зосимы, пророчество которого сейчас вспоминают и пересказывают, потому что они сбываются.
"На территории обители находятся два монастыря: женский и мужской. Но центром у нас является усыпальница батюшки Зосимы. По нам стреляли, пытались ее уничтожить и стереть с лица земли, потому что батюшка Зосима был против нацизма, против этого бандерства, которое процветает в Западной Украине. Его мощи здесь лежат. Надеюсь, что их когда-то достанут. Народ будет преклоняться. Будут исцеления, потому что при жизни он был целителем. Он многих исцелял своей молитвой, - рассказал послушник Сергий. - Наши враги пытались уничтожить, потому что мы за русский мир, за Русскую православную церковь, за Русь, которая была изначально, которая принимала крещение, когда не было ни Беларуси, ни Украины, ни России, а была просто Русь. Он и в завещании, когда умирал, написал: "Ухожу в жизнь вечную с верою". В завещании написано, что три народа едины - русский, украинский, белорусский, будут жить вместе, в святой православной Руси".