Все литовские фуры размещены на спецстоянках, обеспечивается порядок на подъездных дорогах

К вечеру 13 ноября все литовские фуры, остававшиеся на обочинах подъездных дорог к пунктам пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", были размещены на специально установленных площадках. Милиция вместе с таможенниками обеспечивает порядок на подъездных дорогах.

Дмитрий Парфенов, начальник таможенного поста "Бенякони" Гродненской региональной таможни:

"Все оставшиеся на обочинах возле пунктов пропуска литовские фуры размещены на специально установленных площадках. Всего на стоянках находится порядка 1300 литовских грузовиков. Осуществляется круглосуточная охрана данных площадок. Большинство водителей убыло по месту проживания. Для оставшихся на площадках созданы соответствующие необходимые бытовые условия".

Дмитрий Резенков, начальник УВД Гродненского облисполкома:

"По указанию министра внутренних дел Республики Беларусь сотрудники госавтоинспекции Гродненщины сопроводили литовские грузовики, скопившиеся в приграничнье, на специально оборудованные охраняемые стоянки. Также на дорогах скопились бесхозно брошенные прицепы и полуприцепы на литовской регистрации, без тягачей. Указанные транспортные средства располагались хаотично, создавая угрозу безопасности движений и предпосылки для совершения ДТП. В этой связи глава милицейского ведомства поручил эвакуировать их на охраняемые стоянки. В настоящее время этот процесс завершен. Подъездные пути к пункту пропуска "Каменный Лог" свободны. Экипажи ГАИ Гродненщины продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая дорожную безопасность и охрану общественного порядка".

Белорусская сторона никого не удерживает

