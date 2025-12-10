"Все вместе обсуждаем нашу будущую жизнь" - парламентарий рассказал о роли каждого белоруса в ВНС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad1d24f3-a266-400a-b9b9-d5db15561034/conversions/3bb6af95-0b59-42ec-bc17-eda3997f8d16-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad1d24f3-a266-400a-b9b9-d5db15561034/conversions/3bb6af95-0b59-42ec-bc17-eda3997f8d16-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad1d24f3-a266-400a-b9b9-d5db15561034/conversions/3bb6af95-0b59-42ec-bc17-eda3997f8d16-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad1d24f3-a266-400a-b9b9-d5db15561034/conversions/3bb6af95-0b59-42ec-bc17-eda3997f8d16-xl-___webp_1920.webp 1920w

Программа социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, которая будет утверждена на VII Всебелорусском народном собрании, формируется с активным участием граждан. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Сивец в эфире "Первого информационного" подчеркнул уникальную возможность для каждого внести свой вклад в этот стратегический документ.

"Каждый из тех, кто хотел бы поучаствовать в формировании, по сути, дорожной карты нашего социально-экономического развития на предстоящую пятилетку, получает такую уникальную возможность через те же субъекты гражданского общества, через онлайн-площадки (та же "Народная пятилетка") внести свои инициативы, свои предложения, либо, наоборот, замечания по проекту программы социально-экономического развития, которая сейчас активно обсуждается и в трудовых коллективах, и в депутатском корпусе, и в общественных объединениях", - отметил Сергей Сивец.

По его словам, такое вовлечение позволяет гражданам почувствовать сопричастность к ключевым решениям.

Сергей Сивец:

"Тем самым, в общем-то, можно подчеркнуть свою сопричастность к принятию этих стратегических решений, которые будут магистральной линией развития общества и государства на среднесрочной перспективе на ближайшие пять лет. Поэтому это очень важная миссия".