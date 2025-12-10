3.77 BYN
"Все вместе обсуждаем нашу будущую жизнь" - парламентарий рассказал о роли каждого белоруса в ВНС
Программа социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, которая будет утверждена на VII Всебелорусском народном собрании, формируется с активным участием граждан. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Сивец в эфире "Первого информационного" подчеркнул уникальную возможность для каждого внести свой вклад в этот стратегический документ.
"Каждый из тех, кто хотел бы поучаствовать в формировании, по сути, дорожной карты нашего социально-экономического развития на предстоящую пятилетку, получает такую уникальную возможность через те же субъекты гражданского общества, через онлайн-площадки (та же "Народная пятилетка") внести свои инициативы, свои предложения, либо, наоборот, замечания по проекту программы социально-экономического развития, которая сейчас активно обсуждается и в трудовых коллективах, и в депутатском корпусе, и в общественных объединениях", - отметил Сергей Сивец.
По его словам, такое вовлечение позволяет гражданам почувствовать сопричастность к ключевым решениям.
Сергей Сивец:
"Тем самым, в общем-то, можно подчеркнуть свою сопричастность к принятию этих стратегических решений, которые будут магистральной линией развития общества и государства на среднесрочной перспективе на ближайшие пять лет. Поэтому это очень важная миссия".
Председатель Постоянной комиссии Совета Республики напомнил об успешном опыте всенародного обсуждения Конституции. "И даже опыт принятия Конституции, нашего общественного договора, основного закона, показывает, что наши граждане в этом плане очень активны. Это как раз такое наше белорусское ноу-хау, когда мы все вместе, толокой, обсуждаем, по сути, нашу будущую жизнь. И все граждане имеют возможность не только вносить инициативу, но и в дальнейшем визуализировать все то, что нашло отражение в этих программных документах", - подчеркнул он.