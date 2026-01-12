Вслед за снегопадами в Беларусь пришли морозы - как страна готовится к очередным капризам января

Погода остается в топе новостных тем. На смену снегопадам в Беларусь пришел сильный мороз. Желтый уровень опасности объявили синоптики.

На дорогах гололедица. Температура в течение дня 9-15 ниже ноля, а вот ночью до минус 25. Резкое похолодание требует определенных мер безопасности, которые нужно соблюдать и пешеходам, и водителям.

Резкое похолодание Беларусь ощутила этой ночью. Самая низкая температура - минус 25 - зафиксирована на станции "Полесская". На севере страны в Докшицах температура упала до 22 градусов. Согласно прогнозам, это еще не предел для января нового года.

Исправность печного оборудования

Для жителей юго-запада страны морозы особенно непривычны. В доме Валентины Гайдучик газовое отопление, но и от печного не отказывается. Говорит, что как знала и впрок запаслась дровами.

Валентина Гайдучик, жительница д. Ковердяки:

"Отопление есть. Если вдруг я чувствую, что холодно или будет на ночь холодно, больше мороз, то протоплю себе печку. Другой раз хочется так протопить, чтобы чувствовалось, что это печка".

Наличие пожарного извещателя, исправное печное отопление, выполнение всех мер безопасности - сейчас спасатели особенно активно мониторят частный сектор. Да и сами жители говорят, что профилактика лишней точно не будет.

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1270212f-3cb0-40e6-bcee-22e0c84465ff/conversions/8cffab9e-b672-477b-8465-d73c6adf3be8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1270212f-3cb0-40e6-bcee-22e0c84465ff/conversions/8cffab9e-b672-477b-8465-d73c6adf3be8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1270212f-3cb0-40e6-bcee-22e0c84465ff/conversions/8cffab9e-b672-477b-8465-d73c6adf3be8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1270212f-3cb0-40e6-bcee-22e0c84465ff/conversions/8cffab9e-b672-477b-8465-d73c6adf3be8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС Беларуси:

"С учетом сложившихся погодных условий, резкого понижения температуры мы проводим активную разъяснительную работу в домовладениях. Напоминаем, как сделать дом безопасным и не создать действиями пожароопасную ситуацию. Хотелось бы отметить, что в прошлом году в Брестской области произошло 180 пожаров из-за неправильной эксплуатации печей, обогревающих устройств".

Рекомендации медиков

Холодная январская неделя только началась, а случаи обморожения уже зафиксированы. В травмпункт больницы скорой медицинской помощи Витебска обратилось несколько пациентов с холодовыми травмами. В группе риска пожилые и дети. Им медики рекомендуют при аномально низкой температуре сократить время прогулок или вовсе отложить их до более комфортной погоды.

Василий Степанов, заведующий травматологическим пунктом Витебской городской больницы скорой медицинской помощи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f6da387-7e5d-4297-897d-f880c08c8cbe/conversions/e15667cd-d05b-40ce-b909-1f8edab78e03-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f6da387-7e5d-4297-897d-f880c08c8cbe/conversions/e15667cd-d05b-40ce-b909-1f8edab78e03-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f6da387-7e5d-4297-897d-f880c08c8cbe/conversions/e15667cd-d05b-40ce-b909-1f8edab78e03-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f6da387-7e5d-4297-897d-f880c08c8cbe/conversions/e15667cd-d05b-40ce-b909-1f8edab78e03-xl-___webp_1920.webp 1920w

Василий Степанов, заведующий травматологическим пунктом Витебской городской больницы скорой медицинской помощи:

"Обязательно надевать перчатки, теплые носки, теплую обувь, теплую верхнюю одежду, лучше, чтобы она была многослойной, так лучше сохраняется тепло. Длительное время не находиться на улице. Если находитесь, то периодически заходите в теплое помещение согреваться".

Рекомендация водителям - соблюдать осторожность во время движения

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям быть максимально осторожными, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и при сложной ситуации на дороге немедленно сообщить об этом по номеру 102. Экипаж ГАИ выедет на место максимально оперативно и окажет необходимую помощь.

Сергей Бондаренко, начальник УГАИ МОБ УВД Миноблисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0235cd1-4bc0-48b1-8524-d30b8cecb6c1/conversions/6c4733f0-2cda-4c30-90ed-e9252a634b27-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0235cd1-4bc0-48b1-8524-d30b8cecb6c1/conversions/6c4733f0-2cda-4c30-90ed-e9252a634b27-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0235cd1-4bc0-48b1-8524-d30b8cecb6c1/conversions/6c4733f0-2cda-4c30-90ed-e9252a634b27-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0235cd1-4bc0-48b1-8524-d30b8cecb6c1/conversions/6c4733f0-2cda-4c30-90ed-e9252a634b27-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Бондаренко, начальник УГАИ МОБ УВД Миноблисполкома:

"Сотрудники ГАИ всевозможную оказывают помощь участникам дорожного движения: и водителям, и пешеходам. Хочу обратиться также ко всем участникам дорожного движения. Не оставайтесь в стороне, если вы видите, что кому-то нужна помощь, не проходите мимо, не проезжайте мимо. Тоже окажите содействие. Сейчас вы кому-то помогли, завтра другой незнакомый человек придет вам на помощь. В любом случае, если какая-то необходима помощь участнику дорожного движения, то он может позвонить на линию 102. Дальше уже наряд выедет и на месте проведет оценку, насколько можно оказать помощь, если нельзя, то что нужно сделать для того, чтобы человека не оставить в беде".

Устранение последствий снегопада

В столице и регионах продолжается устранение последствий снегопада. Коммунальщики задействованы на очистке крыш. Главное – это безопасность жителей многоэтажек. Поэтому бригады с помощью спецтехники ликвидируют сосульки и снежные шапки.

Алексей Андреев, директор ЖЭУ № 3 Первомайского района г. Минска:

"На данный момент в ЖЭО работают 3 автовышки, 3 бригады альпинистов. Работаем на постоянной основе. В день очищаем порядка 30-40 кровлей".

Морозная погода в Беларуси

Социальные службы не остаются в стороне от решения вопросов, связанных с непогодой. Горячие линии работают в круглосуточном режиме четвертые сутки. Лекарства и продукты с доставкой на дом для Александра Тихини, инвалида первой группы, жизненно необходимы. На улицу мужчина сам не выходит. Большая поддержка - помощь соцработников. Так же, как и усилия волонтеров, которые расчищают снежные наметы.

Тимофей Овсянников, студент Гомельского государственного аграрно-экономического колледжа:

"Помогать пожилым людям - это важно, у них не всегда есть возможность и силы выйти и самим расчистить снег, когда нападает, особенно с нынешней погодой".

Светлана Васильева, опекун:

"Я справляюсь частично. Дорожка была маленькая, но сделали пошире, удобнее ходить, потому что, когда в вечернее время идешь, очень сложно. Мы очень рады, большое спасибо".

Как МТК подготовились к зиме - комфортные условия и сбалансированный рацион

С приходом холодов самое пристальное внимание животноводческой отрасли. Подготовка к зиме началась заблаговременно, чтобы устойчивый минус не стал стрессом для животных. Ведь даже экстремальные холода не должны сказаться на продуктивности поголовья. На молочнотоварном комплексе "Буево" утеплили помещения для содержания буренок и профилакторий для телят. Позаботились об установках, которые обогревают доильный зал. Также специалисты АПК отмечают, что чем ниже температура, тем питательное должен быть рацион.

Иван Карпенко, ведущий зоотехник производственного участка ГП "Рудаково":

"Самое главное, чтобы было сухо и накормлены животные, тогда в молоке не потеряем. С понижением увеличивается количество выпаиваемого молока. У коров добавляются концентраты".

Максим Мурашкевич, начальник производственного участка ГП "Рудаково":

"Мы заранее закупили 2 дизельные пушки, у нас было 5 газовых пушек. Когда температура понижается до минус 15, ставим на обогрев. Утеплили окна, двери. Температура для них должна быть оптимальная всегда".

Арктическое дыхание января