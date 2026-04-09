Вступительная кампания - 2026: в Беларуси началась регистрация на ЦТ

В Беларуси стартует регистрация на централизованное тестирование. Заявление для участия в экзамене абитуриент может подать, заполнив электронную форму на сайте РИКЗ, либо лично - в одном из пунктов регистрации, имея при себе документ, удостоверяющий личность. Также это могут сделать законные представители несовершеннолетних.

Стоимость участия в ЦТ по одному учебному предмету составляет 4,5 рубля. Оплатить можно в ЕРИП. После оплаты абитуриент не позднее 22 апреля должен лично забрать пропуск на каждый предмет, предъявив документ, удостоверяющий личность.

Основные даты испытаний в этом году - 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня.

Также сегодня Минобразования открыло горячую линию по вопросам организации вступительной кампании. Она будет работать до 14 августа.