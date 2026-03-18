Второй день книжного форума в Минске: какие новинки удивили, что покупают книголюбы
XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка продолжает работу в Минске. На ней представлены сотни авторов и тысячи изданий из разных стран. Приуроченный к 35-летию СНГ, книжный форум укрепляет потенциал международного сотрудничества, открывает новые имена и представляет яркие проекты.
19 марта - третий день выставки-ярмарки. Расскажем, чем запомнился второй день.
XXXIII Минская международная выставка продолжает работу
Если говорить про Минск с точки зрения книг, то Минск, конечно, начитан и от этого очень разборчив. В белорусскую столицу действительно привозят лучшее из того, что есть в литературных направлениях по всему миру, в этой книжной выставке принимают участие 23 страны. И вопрос - получится ли удивить? Только Беларуси выпустили несколько знаковых книг, и одна из них у меня в руках - сказки народов СНГ.
Алесь Бадак, писатель, директор издательства "Мастацкая літаратура":
"Уникальное издание, потому что, во-первых, народные сказки знакомят не только с литературными произведениями сами по себе, а это история каждой страны, это традиции, быт".
Если говорить о географии авторов, представлены 23 страны, кроме наших соседей, еще Куба, Палестина, Эмираты, Китай, Турция, Венесуэла. Каждая презентует свой культурный код.
Али Нургайзин, представитель стенда Казахстана:
"Познакомилась с поэзией, влюбилась в нее. Я прочитала цитаты нынешнего президента и ознакомилась с искусством".
Про белорусскую литературу здесь тоже много говорят и про молодых авторов - есть имена, которые уже на слуху и у читателей. Влада Ольховская, Наталья Алейникова, Марина Белясова.
Наталья Алейникова, писательница:
"Больше всего меня интересует белорусская природа. Что я хочу донести до своего читателя. Я хочу, чтобы, несмотря на то, что мы, белорусы, здесь живем в своей родной стране, мы иногда так заняты повседневностью, что не замечаем красоту природы. А я ее замечаю. Она меня вдохновляет".
Конечно, наши классики презентовали свои книги, например, Александр Радьков "Города", где автор делится путевыми заметками и воспоминаниями о встречах, погружая читателей в историю и самобытность белорусских городов.
Александр Радьков, заслуженный деятель науки Беларуси:
"Я бывал в городах, но прежде всего белорусских, по службе, по дружбе. Мне захотелось изложить, как я воспринимаю этот город. Ведь город - это сгусток цивилизации. Это ступень развития нашего сообщества".
Книга нашего историка Игоря Марзалюка "Кроў на белым тле" раскроет имена и фамилии конкретных белорусских националистов, которые, являясь агентами немецких разведок, преданно служили Третьему рейху и активно участвовали в акциях по уничтожению мирного населения. Об этом правдиво, основываясь на оригинальных документах не только наших, но и немецких архивов.
Главное событие второго дня форума - открытие экспозиции "Международный квартал" при поддержке Министерства иностранных дел Беларуси. В его рамках состоялась и презентация книги "Дипломатия без шаблонов: непридуманные истории".
Традиционно вход сюда свободный, но есть реальная опасность оставить все деньги здесь, потому что для людей, которые любят читать, не только на этой неделе, но и на протяжении всего года нет места интереснее.