Выезда в Литву ожидают около 1600 грузовых транспортных средств и около 420 авто

Власти Литвы угрожают, что их закрытие границ может стать бессрочным. Правда, заявили об исключениях на въезд для граждан стран ЕС и дипломатов.

Тем временем белорусские водители ищут альтернативные пути следования в Европу, а водители грузовиков буквально застряли в ожидании.

9 часов - именно столько оставалась открытой граница после очередного литовского фортеля. Бонусом для рядовых водителей стала внезапность. Это своего рода игра - повезет сегодня или нет. Тем, кто стоял в воскресенье вечером 26 октября, не повезло. В 23:30 граница была закрыта.

Информации, по каким критериям запускают машины, нет. Сами водители также не знают, почему именно их запустили в Беларусь. В свою очередь литовская сторона говорила о том, что пускать в страну будут граждан Литвы, а также ЕС.

В этой литовской лотерее отметилось несколько десятков человек - белорусы на легковушках говорят, что вскочили в последний вагон.

Кроме того, 27 октября на территорию Беларуси смогли проехать водители большегрузов из Европы и России. Правда, отстоять пришлось около 20 часов.

В то же время на территорию самой Литвы проезжают исключительно синие номера. Фуры в западном направлении и вовсе стоят без движения почти сутки. За это время в Литву убыло 30 легковых авто, 2 автобуса и 1 грузовик, на въезд в нашу страну гродненские таможенники оформили 19 легковых, 3 автобуса и 20 грузовиков.

Сергей Матвеев, начальник таможенного поста "Каменный Лог":

"Пока следует только легковой транспорт и автобусы, остается большой вопрос по грузовым транспортным средствам, что опять же будет способствовать увеличению и так большой очереди грузовиков. По данным на сегодняшний день, выезда в Литву через пункты пропуска белорусской таможни ожидает около 1600 грузовых транспортных средств, легковых машин - около 420. Будем надеяться, что литовская сторона возобновит полностью движение. Государственный таможенный комитет будет постоянно мониторить ситуацию на границе с Литвой".

