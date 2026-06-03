Выпускники "Мастерской новых медиа" разработали информационную кампанию по популяризации космоса news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41416c9-9fb4-42e8-a082-8482bd63e355/conversions/ef68e6cd-5014-479e-965c-c6d56df4492c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41416c9-9fb4-42e8-a082-8482bd63e355/conversions/ef68e6cd-5014-479e-965c-c6d56df4492c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41416c9-9fb4-42e8-a082-8482bd63e355/conversions/ef68e6cd-5014-479e-965c-c6d56df4492c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41416c9-9fb4-42e8-a082-8482bd63e355/conversions/ef68e6cd-5014-479e-965c-c6d56df4492c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Завершилось обучение в "Мастерской новых медиа" для 78 медиаменеджеров, военкоров, блогеров и продюсеров из России, Беларуси и Перу, чья суммарная аудитория составляет более 30 млн человек. Белтелерадиокомпанию в этот раз представляла SMM-специалист главной дирекции интернет-вещания Диана Пискур.

Выпускники "Мастерской новых медиа", Диана Пискур news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80a75c53-cae3-4707-be29-c13b70cc038a/conversions/7a50a44d-e03b-4a40-9241-80b378a5ccdc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80a75c53-cae3-4707-be29-c13b70cc038a/conversions/7a50a44d-e03b-4a40-9241-80b378a5ccdc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80a75c53-cae3-4707-be29-c13b70cc038a/conversions/7a50a44d-e03b-4a40-9241-80b378a5ccdc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80a75c53-cae3-4707-be29-c13b70cc038a/conversions/7a50a44d-e03b-4a40-9241-80b378a5ccdc-xl-___webp_1920.webp 1920w

За время программы медийщики не только обменялись опытом с известными журналистами, но и запустили проекты - акцию #СмотриВверх ко Дню космоса и медиакампанию по продвижению малого бизнеса.

Медиаспециалисты учились продвигать традиционные ценности, формировать личный бренд в медиа, создавать креативные проекты для своих стран и развивали критическое мышление.

сертификаты Мастерской новых медиа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed08727c-6102-4da8-b41c-06d4b3f89912/conversions/58cec3c0-acc7-4f1d-95d8-2dd33f8e57c5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed08727c-6102-4da8-b41c-06d4b3f89912/conversions/58cec3c0-acc7-4f1d-95d8-2dd33f8e57c5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed08727c-6102-4da8-b41c-06d4b3f89912/conversions/58cec3c0-acc7-4f1d-95d8-2dd33f8e57c5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed08727c-6102-4da8-b41c-06d4b3f89912/conversions/58cec3c0-acc7-4f1d-95d8-2dd33f8e57c5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наставником для участников впервые стала телеведущая Ольга Скабеева, которая на своей Мастерской собрала профессионалов ТВ-форматов для отработки создания рейтинговых политических ток-шоу. Мастером также была медиатехнолог, основатель агентства "К2", "Издательства редких книг", журналов "Москвичка" и "Огород" Кристина Потупчик - здесь участники создавали авторские проекты в соцсетях и мессенджерах, продвигали личный бренд. В Мастерской редакционного директора News Media Holding (Life, Mash, Shot) Арама Габрелянова участники создавали нишевые медиа, продюсировали героев и создавали оригинальный контент.

"Провели вместе три месяца. Работали с ребятами, у которых уже есть опыт, аудитория и подписчики. Подготовили с командой плотную и максимально прикладную программу - с редкими, почти недоступными спикерами, телевизионными инсайдами и практикой. Вложили душу! Ребятам хочу сказать одно: ничего не бойтесь. Ни на кого не равняетесь. Нарушайте правила - правил в журналистике нет. Все получится", - поделилась Ольга Скабеева.

На протяжении трех месяцев медиаспециалисты решали задачи от реальных крупных заказчиков. Они разработали информационную кампанию для Роскосмоса ко Дню космоса. Участники программы рассказывали о космических разработках, которые делают жизнь проще, писали песни о космосе и снимали на них клипы, работали над короткометражными фильмами и запускали мультимедийные проекты под тегом #СмотриВверх. Их контент собрал более 4 млн просмотров. Вместе с Wildberries они создали видеоистории о предпринимателях проекта "Платформа роста", чтобы показать силу российского бизнеса и ценности основателей. Ролики под хештегом #МалыйБизнесБольшиеЛюди вышли даже на телевидении и радио и собрали более 2 млн просмотров.

"Профессиональные знания и инструменты можно получить в разных местах, но гораздо сложнее найти сообщество единомышленников, объединенных общими ценностями, взглядами и желанием делать полезные для страны проекты. Именно такие связи становятся основой для дальнейшего развития, совместных инициатив и новых возможностей", - отметила заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель "Мастерской новых медиа" Юлия Аблец.

Теперь выпускники войдут в крупнейшее сообщество медиаспециалистов России и получат дополнительные карьерные возможности. Например, дополнительные 0,5 балла в конкурсах Института развития интернета.

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"Мастерская новых медиа" - программа для медиа- и PR-технологов. Развивает крупнейшее сообщество, которое отстаивает информационный суверенитет России, управляет медиаполем и формирует конструктивное и развивающее медиапространство. Программа создана "Диалогом" и Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

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