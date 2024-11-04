Выставки, интерактивные площадки, промышленный туризм - Могилев принял эстафету "Марафона единства"

Без разделения на своих и чужих продолжает движение по стране "Марафон единства". Республиканскую общественно-культурную акцию принимает Могилев. На два дня город стал большой патриотической площадкой. Выставки, в том числе от Национальной библиотеки, интерактивы, концерты звезд эстрады, промышленный туризм. В областной центр приехали гости, чтобы сказать спасибо тем, кто сохраняет традиции, делает страну краше.

Бренд страны и один из главных экспортеров. А еще его продукция почти в каждом жилом доме или торговом центре. Могилевский завод лифтового машиностроения. Тысячи специалистов трудятся над тем, чтобы отечественные лифты стали еще быстрее и разнообразнее. Сегодня здесь высадился десант блогеров, артистов, они поделились впечатлениями:

"Смотришь и восхищаешься тем, на что мы способны".

"Марафон единства" - это прекрасная возможность показать нашей молодежи все города нашей прекрасной республики".

Удивить было чем. И это не только производство лифтов, эскалаторов (чем и знаменит Могилевлифтмаш), но и ротерных парковок, уникальных для Беларуси.

"Разам працуем, разам спяваем!", а еще "Одно дело делаем!" - ряд ярких акций объединил "Марафон единства". Сказать спасибо труженикам могилевских предприятий, исполнив уже полюбившиеся хиты, приехали звезды отечественной эстрады.

Кстати, еще ближе жителям и гостям Могилева стали фонды Национальной библиотеки Беларуси. Уникальная выставка развернулась в зале славы Могилевского государственного университета имени Аркадия Кулешова. "Книги в дар Президенту". Несколько десятков эксклюзивных раритетов об искусстве, архитектуре, истории, которые вручены в разные годы главе государства. В таком исполнении изданий нет больше в мире.

Светлана Зайко, главный библиотекарь сектора организации книжных выставок Национальной библиотеки Беларуси:

"Здесь у нас представлены книги из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Армении. Естественно, все подходят к Корану, который подарен турецким президентом Эрдоганом".

Яркими встречами наполнена программа форума. Впервые в Могилеве "Моя жизнь. Мой путь. Мой Президент". Откровенный разговор в университете Кулешова студентов и представителей общественности с Александром Радьковым, заслуженным деятелем науки Беларуси. Кстати, в свое время он возглавлял альма-матер.

Александр Радьков, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси:

"Кому-то заложено быть руководителем университета, кому-то бригады, а кому-то страны. И вот у руководителя страны изначально должны быть врожденные качества лидерства, воли, интуиции, определение перспектив. И когда ты приводишь пример таких людей, как нашего Президента или его учителей, это как раз доказательство, как надо жить".