"Я всю жизнь выхожу из зоны комфорта" - боец Джан о работе связиста в спецназе "Ахмат"

"От нашей работы зависит жизнь всех отрядов. Если бы не мы, люди не слышали бы друг друга, не слышали бы задач", - о работе связиста в отряде Тимсо в спецназе "Ахмат" в программе "Война и мир" рассказал боец с позывным Джан.

"Обычный человек не поймет, что это такое. Он думает, если связист, значит, сидеть на телефоне и просто отвечать на звонки. На самом деле это не так", - сказал военный.

Боец пояснил, почему так важна связь: "Если бы штурмовики не выходили на связь и не было бы связи, не было бы поддержки с воздуха, поддержки товарищей, поддержки артиллерии. В случае ранений не было бы эвакуационных групп. Эвакуация не знала бы, где находятся товарищи, где их забирать, где оказать помощь и прочее. Поэтому наша работа одна из самых ответственных и опасных".

"Для того чтобы у всех была связь, нам нужно постоянно лазить по деревьям, подниматься на 100-метровые вышки, устанавливать антенны, налаживать связь, чтобы люди слышали друг друга, чтобы задачи были четко поставлены и выполнены, а в каких-то крайних случаях - чтобы всегда была поддержка. Командир должен знать, что с личным составом и на каком этапе личный состав на боевой задаче", - рассказал он.

"Я всю жизнь выхожу из зоны комфорта, потому что где начинается зона комфорта, там человек перестает жить. Как человек живет? Когда испытывает какие-то эмоции. Скажем, это не самые лучшие эмоции, которые хотелось бы испытывать при выполнении, особенно некоторых, боевых задач, но все-таки адреналин играет, и ты понимаешь, что по-настоящему живешь".

Военный рассказал об одном из заданий. Им неожиданно ночью пришлось идти с группой разведки на боевой выход на курском направлении. "Нас утром рано подняли, мы собрались, поехали. Мы еще не дошли до выполнения задачи, а нас уже накрыли FPV-дроны, артиллерия, но, слава богу, все остались живы", - вспоминает он.