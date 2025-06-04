Ярошенко рассказал о преимуществах работы с китайскими партнерами

По его словам, мало кто умеет вести бизнес, как китайские партнеры, и в этом отношении белорусам есть чему поучиться. "Речь идет о выстраивании правильной модели коммерческого успеха, выстраивании опять же технологий, в которых Китай сейчас преуспел. В рамках нынешнего визита главы государства в том числе обсуждался вопрос технологического взаимодействия. Для Беларуси как страны с достаточно большим спектром развития промышленности это очень важный аспект. Да, мы имеем свои конкурентные преимущества, технологии развиты, но Китай ушел далеко вперед. Для того чтобы нам не остаться на обочине развития мирового процесса, нам надо идти вперед вместе. Именно этим мы занимаемся в "Великом камне", - отметил он.