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Ярошенко рассказал о преимуществах работы с китайскими партнерами
Глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко рассказал в эфире "Первого информационного" о том, какие преимущества получает парк от работы с китайскими партнерами.
По его словам, мало кто умеет вести бизнес, как китайские партнеры, и в этом отношении белорусам есть чему поучиться. "Речь идет о выстраивании правильной модели коммерческого успеха, выстраивании опять же технологий, в которых Китай сейчас преуспел. В рамках нынешнего визита главы государства в том числе обсуждался вопрос технологического взаимодействия. Для Беларуси как страны с достаточно большим спектром развития промышленности это очень важный аспект. Да, мы имеем свои конкурентные преимущества, технологии развиты, но Китай ушел далеко вперед. Для того чтобы нам не остаться на обочине развития мирового процесса, нам надо идти вперед вместе. Именно этим мы занимаемся в "Великом камне", - отметил он.
В "Великом камне" китайских инвесторов около 40 % - это 61 проект. Всего китайскими партнерами в парк вложено более 300 млн долларов. Это значит, что они привезли сюда свои технологические новинки, разработки и оборудование, на котором выпускается продукция.
В парке сформировано несколько больших кластеров, в частности, китайские партнеры очень активны в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Также в "Великом камне" развивается медицинский кластер. Глава администрации подчеркнул, что парк работает над привлечением как инновационной китайской медицины, так и традиционной.
"Мы бы хотели развивать и услуги китайской медицины, делаем для этого законодательные инициативы, чтобы здесь китайский медик чувствовал себя не хуже, чем в Китае", - добавил Ярошенко.