YouTube вводит возрастные ограничения для контента, связанного с насилием в играх и онлайн-казино

Чем питает ребенка виртуальная среда и насколько пребывание в интернете безопасно?

YouTube введет новые возрастные ограничения для контента, связанного с насилием в играх и онлайн-казино. Обновление заработает 17 ноября по всему миру и коснется пользователей младше 18 лет и тех, кто не прошел процесс авторизации.

Оградить детей от опасностей - Youtube будет ограничивать больше контента по возрасту

Трагедии за океаном - страшное зеркало, в которое нельзя не смотреться. Пока платформы пытаются оградить детей от цифрового насилия, в США оно уже давно выплеснулось в реальность. Ежегодно в Штатах происходят сотни массовых расстрелов, десятки из них - в учебных заведениях.

Александр Ионов, член Совета по правам человека при президенте России:

"Из-за буллинга, газлайтинга со стороны своих одноклассников вымещают свою злобу и мстят, расстреливая детей. Плюс психосоматическое состояние ребенка на это тоже влияет. И здесь мы должны понимать, что YouTube очень много лет эти сцены не блокировал. Была очень слабая аутентификация возраста".

Так у подростков и стирается грань между виртуальным и настоящим миром. Под ограничения попадут видео с реалистичными сценами пыток и насилия в играх, где страдают персонажи, похожие на живых людей. Отдельный запрет - на контент, связанный с "социальными казино", то есть играми, где виртуальные ставки делаются на игровые предметы.

Игорь Жаборовский, родитель:

"Мы же ограничиваем детей в реальной жизни от опасных вещей, с которыми они могут столкнуться, от опасных предметов. Точно так же и в интернете. Это такой же мир. Он хоть и называется виртуальным, но сегодня это такой же мир, только опасности в нем еще больше. И оставлять детей одних наедине с этой опасностью, конечно, мы не имеем права".

Платформа обещает использовать искусственный интеллект, который будет анализировать поведение пользователя: что он смотрит, что ищет и как долго существует аккаунт. Если ИИ решает, что перед ним подросток, он автоматически включает "детский режим". Эффективно ли - покажет время.

Александр Ионов, член Совета по правам человека при президенте России:

"Есть большое количество механизмов обхода. И пока даже искусственный интеллект обучится выявлять молодежь, уже будет поздно. Поэтому все эти ограничения являются лишь ширмой для того, чтобы хоть как-то обелить свою репутацию и, соответственно, сказать любым критикам этой компании, что мы стараемся делать все возможное. Мы стараемся ограничивать контент".

Информационная гигиена - обеспечить безопасность детей в интернете

Источники угроз, которые несет в себе интернет, с каждым днем только прибавляются. С января в Беларуси вступит в силу измененный закон по вопросам обеспечения защиты прав детей.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Нормы закона разделяют ответственность со всем обществом. Это, конечно, и педагогические работники, которые должны объяснить, что такое информационная гигиена, и разработчики приложений, которые позволят родителям, профессионально и четко присутствовать с ребенком во Всемирной паутине и выстраивать некие границы его движения.

Охрана детства - Австралия вводит запрет на соцсети для пользователей до 16 лет

С жизнью в смартфонах уровень тревожности и депрессий среди несовершеннолетних бьет рекорды. Первые в мире возрастные ограничения для соцсетей с 10 декабря будут введены в Австралии. 9 крупнейших платформ деактивируют сотни тысяч аккаунтов пользователей младше 16 лет.