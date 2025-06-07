Юбилейный сезон фестиваля "Вытокі" прошел в Поставах

Самое масштабное спортивное событие лета - фестиваль "Вытокі" - достиг своего апогея. Пятый, юбилейный, сезон проекта принимала гостеприимная Поставская земля на Витебщине. Три дня спортивного праздника, уйма позитива, хорошего настроения и не только.

Финальные аккорды прогремели. 5-й сезон масштабного проекта фестиваля "Вытокі" подошел к концу. Это было красиво, ярко и очень эмоционально.

Третий день праздника запомнится юным жителям Поставского района надолго. Олимпийский квест перенял спортивную эстафету фестиваля и подарил новую мечту. Тем более, не каждый день удается вживую увидеть белорусских прославленных олимпийцев.

Иван Литвинович, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам на батуте:

"Было довольно-таки интересно, но волнительно. Были переживания насчет факелов, которые не зажглись. Комическая история получилась. Но весело, мне нравится здесь находиться".

26 интерактивных площадок и возможность попробовать свои силы в 32 спортивных дисциплинах - настоящие квесты для белорусских ребят в борьбе за золотые медали. Все проходило со своими ошибками, неудачами, но спорт - это всегда движение вопреки всему.

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Для нашего общества это замечательное яркое событие, потому что оно объединяет разные поколения под одними общими ценностями - это здоровый образ жизни, культурное воспитание, ну и, конечно же, институт семьи".

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

"Дети стараются испытать себя в разных видах спорта. Борцы заходят здесь разных возрастов".

Было громкое музыкальное завершение дня - яркий концерт с участием звезд белорусской эстрады.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

"Столько людей из таких небольших райцентров находятся на этом празднике. На небольших стадионах собираются люди с искренностью. Здесь они видят многое того, чего им не так часто удается видеть. Я желаю, чтобы в каждый город, поселок к людям заехали "Вытокі".