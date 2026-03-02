3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Юлия Абухович объяснила, как рост цен на нефть спровоцирует цепочку кризисов
Эксперты сходятся во мнении о неизбежности роста на черное золото. Что это будет означать в глобальном смысле, объяснила в "Актуальном интервью" аналитик Юлия Абухович.
Сам рост цен на нефть, обратила внимание гость интервью, однозначно приведет к последствиям, и много будет именно психологических. Увеличение цен прочувствуют азиатские рынки - Япония, Южная Корея, Индия и Китай, являющиеся основными покупателями нефти, идущей через Ормузский пролив. Для Японии и Южной Кореи это станет критичной ситуацией. Два государства занимаются энергоемкой промышленностью. "Запасы у них минимальны всегда. Танкеры по проливу не будут ходить. А если и будут, то только другими путями, что повлечет серьезное провисание для их экономик", - объяснила аналитик. Китай окажется в двоякой ситуации. С одной стороны, он является партнером с Ираном. С другой стороны, пока он получает практически 50 % нефти, которую доставляют танкеры.
Вторая причина - страховые компании. Они могут повысить страховые премии. Если танкер стоит 100 млн долларов, то страховые компании сразу увеличат премию от 1 до 3,5 %, и эта сумма будет накладываться на цену нефти. "Вроде бы немного, но некоторые танкеры откажутся заходить в Ормузский пролив - он может быть опасен. Тогда появится нехватка контейнеровозов, другой техники, а также требование военного сопровождения", - добавила Юлия Абухович.
Третий момент - газ, идущий через Катар и Ормузский пролив (через него идет 30 % газа) и поступающий в Европу. Подорожание газа приведет к подорожанию как минимум удобрений. Подорожание удобрений - к подорожанию продовольствия, а подорожание продовольствия - к продовольственному кризису. "При затяжном конфликте пострадают страны, которые были ни при чем - это Египет, Пакистан и страны Африки, являющиеся импортерами нефти. Для них повышение нефти до 100-120 долларов за баррель станет кризисом. Но пострадает и Европа с Америкой. Те, кто развязывали этот конфликт, будут бенефициарами, а за ними пострадает и вся международная экономика, завязанная на этих странах", - подытожила Юлия Абухович.