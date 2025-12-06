Юлия Абухович призвала белорусов брать ответственность за будущее страны news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e85c943-fa16-44c1-9b67-ad046ee977b2/conversions/fb1faa23-af26-4cef-88e5-b524f2a3d157-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e85c943-fa16-44c1-9b67-ad046ee977b2/conversions/fb1faa23-af26-4cef-88e5-b524f2a3d157-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e85c943-fa16-44c1-9b67-ad046ee977b2/conversions/fb1faa23-af26-4cef-88e5-b524f2a3d157-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e85c943-fa16-44c1-9b67-ad046ee977b2/conversions/fb1faa23-af26-4cef-88e5-b524f2a3d157-xl-___webp_1920.webp 1920w

Широкое обсуждение проекта программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года перед ее утверждением на Всебелорусском народном собрании рассматривается как важнейший элемент вовлечения граждан в принятие судьбоносных решений. По мнению аналитика Юлии Абухович, это должно научить общество брать на себя ответственность за будущее страны и преодолеть пассивность. Подробности в "Актуальном интервью".

Как отметила Юлия Абухович, программа развития - это документ, определяющий вектор движения страны на годы вперед. Она назвала такую практику нормальной и необходимой: "Это нормальная практика обсуждения любого законопроекта на широкую, заинтересованную общественность, чтобы потом не говорили, "а меня здесь не было, я не знал и решение не принимал".

"ВНС - это именно та структура сегодня, в которой представлены очень разные слои населения, которые действительно могут высказать свое экспертное мнение, потому что им жить в этом обществе", - подчеркнула аналитик.

На вопрос о том, готовы ли на сегодняшний день белорусы брать ответственность на себя в принятии таких важных решений, эксперт напомнила о негативном опыте политической пассивности, ссылаясь на события 2020 года: "Если мы не научим наше население брать ответственность на себя, мы никогда не сможем принимать ключевое решение. Это надо обязательно делать".

Участие в обсуждении государственных программ - это часть гражданской зрелости. "Мы живем в этом государстве. От того, как мы будем жить дальше, зависит и наше решение. Не власть за нас сделает это все", - отметила Юлия Абухович.

Аналитик подчеркнула, что гражданин должен перестать быть пассивным наблюдателем. "Мы не должны идти, как покорные рабы за кем-то. Мы должны думать, что мы делаем", - заявила она.