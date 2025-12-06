3.77 BYN
Юлия Абухович призвала белорусов брать ответственность за будущее страны
Широкое обсуждение проекта программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года перед ее утверждением на Всебелорусском народном собрании рассматривается как важнейший элемент вовлечения граждан в принятие судьбоносных решений. По мнению аналитика Юлии Абухович, это должно научить общество брать на себя ответственность за будущее страны и преодолеть пассивность. Подробности в "Актуальном интервью".
Как отметила Юлия Абухович, программа развития - это документ, определяющий вектор движения страны на годы вперед. Она назвала такую практику нормальной и необходимой: "Это нормальная практика обсуждения любого законопроекта на широкую, заинтересованную общественность, чтобы потом не говорили, "а меня здесь не было, я не знал и решение не принимал".
"ВНС - это именно та структура сегодня, в которой представлены очень разные слои населения, которые действительно могут высказать свое экспертное мнение, потому что им жить в этом обществе", - подчеркнула аналитик.
На вопрос о том, готовы ли на сегодняшний день белорусы брать ответственность на себя в принятии таких важных решений, эксперт напомнила о негативном опыте политической пассивности, ссылаясь на события 2020 года: "Если мы не научим наше население брать ответственность на себя, мы никогда не сможем принимать ключевое решение. Это надо обязательно делать".
Участие в обсуждении государственных программ - это часть гражданской зрелости. "Мы живем в этом государстве. От того, как мы будем жить дальше, зависит и наше решение. Не власть за нас сделает это все", - отметила Юлия Абухович.
Аналитик подчеркнула, что гражданин должен перестать быть пассивным наблюдателем. "Мы не должны идти, как покорные рабы за кем-то. Мы должны думать, что мы делаем", - заявила она.
Ключевым условием успеха Юлия Абухович назвала установление эффективной обратной связи между обществом и чиновниками: "При этом и те, кому мы делегировали полномочия представлять наши интересы в органах государственного управления, должны нас слушать. То есть связка "гражданин-чиновник" должна эффективно функционировать. Граждане не могут выражать свои мысли, если чиновники их не слышат. Мы должны уметь договариваться".