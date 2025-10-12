Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Юные спасатели в Крупках помогают пожилым людям подготовить хозяйство к зиме

Юные пожарные-спасатели проявляют себя в полезном и важном для жителей Минской области деле. Так, например, участники молодежного клуба в Крупках регулярно выезжают на приусадебные участки к пенсионерам, ветеранам и одиноким людям и помогают подготовить хозяйство к зиме. А инспекторы МЧС проверяют наличие пожарных извещателей.

Дмитрий Гуринович, начальник Крупского РОЧС:

"Мы выполняем работы по наведению порядка на придомовой территории, устанавливаем пожарные извещатели, обследуем печное оборудование. Проверяем, каким образом и в каком объеме оно было подготовлено в летний период к отопительном сезону. Также даем рекомендации и подсказываем гражданам, как соблюдать пожарную безопасность".

МЧС напоминает, что основная причина возникновения бытовых возгораний - это по-прежнему беспечность человека. Открытый огонь, перекал печей могут спровоцировать пожар, поэтому оставлять без присмотра отопительные приборы строго запрещено.

