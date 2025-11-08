3.68 BYN
В ДТП с автобусом в Таиланде пострадали 5 белорусов и 6 россиян
Автор:Редакция news.by
В ДТП с туристическим автобусом в Таиланде пострадали 5 белорусов и 6 россиян. Об этом сообщили в консульском отделе посольства России в Таиланде.
МИД Беларуси держит ситуацию на контроле. Известно, что одна из белорусок находится в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии.
По данным местной туристической полиции, авария произошла в провинции Канчанабури. Автобус направлялся к водопаду Сай Йок Вохит, однако в какой-то момент транспорт перевернулся и упал с холма. Точные причины и обстоятельства происшествия выясняются.