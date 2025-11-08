В ДТП с автобусом в Таиланде пострадали 5 белорусов и 6 россиян

В ДТП с туристическим автобусом в Таиланде пострадали 5 белорусов и 6 россиян. Об этом сообщили в консульском отделе посольства России в Таиланде.



МИД Беларуси держит ситуацию на контроле. Известно, что одна из белорусок находится в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии.