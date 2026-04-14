Юридические консультации, встреча с медиками - мероприятия, посвященные Году белорусской женщины

Женщины Беларуси сегодня активно участвуют в управлении государством, они заняты в экономике, культуре, образовании, волонтерстве. В знаковый год - белорусской женщины - общественные объединения осуществят ряд проектов и инициатив.

Белорусский союз женщин совместно с Министерством юстиции запускает ежеквартальные бесплатные юридические консультации для всех граждан, не забывают в стране заботиться и о здоровье белорусок. Ежемесячно в рамках республиканского проекта "Здоровье женщины - здоровье нации" медики и активистки встречаются с женскими коллективами, чтобы обсудить профилактику онкологических заболеваний. А в том, чтобы этот знаковый год не был забыт, поможет сборник, посвященный 35 выдающимся женщинам - уроженкам Минска и тем, кто приехал в столицу и добился здесь успеха.