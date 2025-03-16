За 4 дня Минскую международную книжную выставку-ярмарку посетили 62,6 тыс. человек

В столице завершается XXXII глава Минской международной книжной выставки-ярмарки. В 2025 году участие в масштабном форуме принимали более 20 стран, в том числе Арабские Эмираты и Куба. Особое внимание партнерам по Евразийскому экономическому союзу.

Совсем недавно на центральном стенде прогремело торжественное закрытие Минской международной книжной выставки-ярмарки. Интерактивные мероприятия уже завершены, но здесь еще многолюдно.

Приятная новость для тех, кто не успел заглянуть в книжный мир под сводом "ромашки", он же выставочный комплекс на проспекте Победителей. Торговые ряды с литературой еще продолжат работу вплоть до 19:00. Кстати, заметно, что ассортимент на витринах весьма уменьшился по сравнению с первым днем, что говорит о неплохом спросе.

За прошедшие 4 дня зафиксировано 62,6 тыс. посетителей. И это только за прошедшие дни, ведь люди все еще приходят. Так что смело можно сказать о рекордном количестве посещений.

Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси:

"Люди интересуются самой разной литературой, ищут книги историко-политического, исторического характера, книги, которые связаны с образованием. Особенно много людей возле стенда Белкниги".