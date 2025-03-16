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За 4 дня Минскую международную книжную выставку-ярмарку посетили 62,6 тыс. человек
В столице завершается XXXII глава Минской международной книжной выставки-ярмарки. В 2025 году участие в масштабном форуме принимали более 20 стран, в том числе Арабские Эмираты и Куба. Особое внимание партнерам по Евразийскому экономическому союзу.
Совсем недавно на центральном стенде прогремело торжественное закрытие Минской международной книжной выставки-ярмарки. Интерактивные мероприятия уже завершены, но здесь еще многолюдно.
Приятная новость для тех, кто не успел заглянуть в книжный мир под сводом "ромашки", он же выставочный комплекс на проспекте Победителей. Торговые ряды с литературой еще продолжат работу вплоть до 19:00. Кстати, заметно, что ассортимент на витринах весьма уменьшился по сравнению с первым днем, что говорит о неплохом спросе.
За прошедшие 4 дня зафиксировано 62,6 тыс. посетителей. И это только за прошедшие дни, ведь люди все еще приходят. Так что смело можно сказать о рекордном количестве посещений.
Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси:
"Люди интересуются самой разной литературой, ищут книги историко-политического, исторического характера, книги, которые связаны с образованием. Особенно много людей возле стенда Белкниги".
XXXII Минская международная книжная выставка-ярмарка запомнится культурными событиями и интересной литературой, в том числе патриотической, ведь лейтмотив этого года - 80-летие Великой Победы.