За что иностранцы любят гастрономический туризм Беларуси

Один из приоритетов Программы социально-экономического развития Беларуси на будущую пятилетку - туризм. Эта сфера также способствует экономическому росту, созданию рабочих мест и в целом развитию регионов.

Расскажем о том, что гостям готовы предложить в нашей гостеприимной стране.

Удвоить вклад отрасли в экономику и довести ее долю в ВВП с 2 % до 4,5 %. Такую амбициозную планку к 2030 году задал Указ Президента "О совершенствовании госуправления в сфере туризма". Вообще сегодня въездной туризм в Беларуси растет, а с ним и экспорт туристических услуг. Эксперты прогнозируют, что до конца года количество гостей может достичь 8 млн человек.

Николай Сухотский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:

"В Беларуси туристическая политика развивается максимально эффективно: впервые туризм объявлен национальным драйвером экономики на будущую пятилетку. Безусловно, отрасль - это приоритет, потому что это и имидж страны, и дивиденды, и мы это, конечно же, сейчас ставим в приоритет".

В числе наиболее востребованных - лечебно-оздоровительный и агроэкотуризм. Ценят гости нашей страны также широкие возможности историко-культурного, экологического, образовательного туризма.

Растет интерес и к гастрономическому. Многие блюда из картофеля, мяса и молочных продуктов готовятся по рецептам, передаваемым из поколения в поколение. При этом белорусские повара активно экспериментируют, предлагая новые интерпретации классики. Неспроста наша кухня вошла в сотню лучших в мире.

Елена Микульчик, шеф-повар, эксперт белорусской кухни:

"В нашей стране очень строгие ГОСТы - даже при промышленном производстве колбасы и сыры очень хорошего качества. А то, что делают в фермерских хозяйствах, то, что делают обычные хозяйки, - это просто бомбически".

А вообще, в путешествие, приправленное страницами истории, можно отправиться с помощью туристической карты. На ее разработку и печать понадобилось около года. Там описаны кулинарные традиции и праздничные фуд-мероприятия в разных регионах Беларуси, а также уникальные блюда, рецепт которых знают только в конкретном месте.

В целом во внутреннем туризме больше всего самостоятельных путешественников: в прошлом году это почти 94 % от общего количества туристов. Чаще всего у нас бывают гости из России, Латвии, Литвы, Эстонии и Китая.

В том числе заметно вырос туристический поток из государств, чьи граждане могут приехать в Беларусь без визы. В этом году это порядка 250 тыс. иностранцев из 38 стран. Большинство путешественников наши соседи - из Литвы, Латвии и Польши.