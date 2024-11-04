За джинсы могли и убить: как выживали и чем торговали челноки в лихие 90-е

В 1991 году, перестав ждать, когда власть начнет решать проблемы людей, часть граждан попыталась самостоятельно наладить свою жизнь. Они скупали дешевые отечественные товары и везли на продажу в другие регионы СССР и за границу.

В народе таких предпринимателей из-за постоянного курсирования по одному маршруту прозывали челноками.

В основном они возили ширпотреб (одежду, одежду, ткани, электротовары, оптические приборы), цветные металлы, пытались провести даже алкоголь.

"Сотнями бутылок любыми методами с сокрытием и без сокрытия в сумках везли. Таможня не в состоянии перевалить через себя такой поток людей, товаров, грузов. Мы просто задыхаемся", - жаловались сотрудники таможни.

Многие ездили торговать в Польшу, кто-то даже летал продавать товары в Китай. "Наш профкомовский бухгалтер раз в месяц ездила торговать. Челноков было очень много. Скупали товары и везли туда. Автобусов было много в направлении Польши. Сложнее было ехать в Венгрию, Чехию, потому что надо было пересекать Карпатскую границу, а там много было народу из Украины", - вспоминал старший мастер производственного управления Минского электротехнического завода им. Козлова Петр Борисов.

На границе в Бресте очередь на выезд измерялась километрами. Зимой на границе стояли по трое суток, летом - по 10-15 суток.

Из 250 автобусов, ждущих своего выезда за границу, порядка 60 % - с так называемыми дикими туристами. Еду готовили на кострах. Место в очереди можно было купить. Этот бизнес был тогда хорошо отлажен.

Только в 1990 году через западные белорусские ворота за рубеж проследовало 5,5 млн граждан СССР.

Не меньший поток шел обратно. Везли те товары, потребность в которых не могло обеспечить государство. Обратная дорога была не менее нервной. На автобус с челноками могли напасть бандиты и потребовать дань, на которую приходилось сбрасываться всем автобусом. Пожаловаться коммерсантам было некому, надежда была только на самих себя.

Советский рэкет поделил сферы влияния. Точки были вокруг стадионов, по всем городкам и городам Польши.

Советских челноков постоянно грабили, требовали по 30 тыс. злотых. Действовали нагло и свободно.

Обирали коммерсантов и таможенники. Поборы на границе были обычным делом.

"Ходили мальчики-контролеры, сдирали по 25 рублей якобы за лишний багаж. Интересная деталь. Вошли, у кого-то что-то там не хватало. Они сказали: "Да ладно, нам и так хватит", - вспоминает очевидец тех событий.

Игорь Рогач, участковый Московского РУВД г. Бреста (1991 г.), начальник оперативно-аналитического отдела ГУОДР МВД по Брестской области (1992-1995 гг.):

"С открытием пункта пропуска "Варшавский мост" сразу ринулся поток предприимчивых граждан, которые возили в Польшу буквально все. Очередь достигала 3-4 км. Сразу возникли и преступные элементы, которые ходили вдоль этой очереди и собирали у людей деньги. И люди платили".

Милиционеры приезжали, задерживали этих граждан, доставляли их в райотдел, собирали документы, материалы. "А следователь говорил: "Мы не можем возбудить уголовное дело, потому что нет статьи, к которой можно привлечь". И мы этого человека выпускали на улицу. На следующий день он опять ходил вдоль очереди и опять собирал деньги", - вспоминает Игорь Рогач.

Вот в таких условиях жили и выживали наши люди после развала Советского Союза. Вот с чего начинала свой путь Беларусь, когда в 1991 году стала самостоятельным государством. О том, как наша молодая страна наводила порядок на своей земле и набиралась сил для рывка вперед, как год за годом приобретала современный облик, а ее продукция становилась брендом с мировым именем - смотрите в проекте "Время выбрало нас".