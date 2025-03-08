Забота о будущих поколениях - какова сегодня роль белорусской женщины

Приятным поводом для поздравлений и теплых слов в адрес прекрасного пола был и указ Президента о награждении орденом Матери. Его удостоены 146 белорусок.

В Беларуси почти 5 млн человек представляют прекрасный пол. Это около 54 % населения страны. Сегодня современная женщина - это не только про домашний очаг, еще про вклад в развитие разных сфер: промышленности, здравоохранения, науки, образования, культуры. Но самая важная женщина в жизни каждого - мама.

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Елена Мельниченок - многодетная женщина, обладательница ордена Матери. Совмещает воспитание детей, ведение хозяйства и профессиональную деятельность.

Елена Мельниченок, многодетная мама, жительница Мядельского района:

"Пошла на полставки тренером по гребле на байдарках. У меня есть, конечно, образование специальное для этого. По полтора часа ходим. Серега тренируется, Ира к нам забегает тоже. Все вливаются в спортивную жизнь".

В семье пятеро ребят. Около 3 лет назад они перебрались из столицы в деревню. И теперь в Мядельском районе дети ходят в школу, развиваются в разных направлениях: от спорта до творчества.

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Евгений Мельниченок, многодетный отец, житель Мядельского района:

"Ира, Петя занимаются дополнительно английским языком, музыкой. Старший сын тоже занимается баяном и гитарой. Тут всего в достатке, кружки все есть. И причем это все бесплатно. Очень много рядом оздоровительных санаториев. Мы часто ездим в бассейн, баню".

Елена Мельниченок, многодетная мама, жительница Мядельского района:

"Я люблю травки собирать, участвую в травном марафоне сейчас. Липу собираем, ромашку".

Материнство - общественная ценность

Белорусская женщина сочетает в себе разные качества и выполняет одну из важнейших ролей - заботу о будущих поколениях. Потому и в Конституции у материнства статус общественной ценности. А Президент всегда подчеркивает особую роль наших женщин.

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Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Именно вы остро чувствуете ответственность за судьбу своей страны, переживаете за ее будущее. Это неоспоримо. Вы здесь на первом месте. Вы и только вы являетесь в авангарде патриотического движения. Именно вы любите так свою страну, родину, как никто другой. Этому есть соответствующее обоснование. Вы и только вы любите детей, поэтому любите будущее. Вы хотите, чтобы у нас было тихо, спокойно и наша страна процветала".

Женское движение в Беларуси стало той гражданской силой, с которой нельзя не считаться. Прекрасный пол формирует общественное мнение в семье, школе, на экранах телевидения и в заголовках газет, в парламенте, суде и правительстве. А Белорусский союз женщин - это более 180 тыс. человек и около 20 только республиканских проектов.

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Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин, директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси:

"Мы должны реализовать только те проекты, которые имеют отклик, имеют это внутреннее состояние души особое, когда они востребованы той или иной категорией женщин, когда они действительно из глубины идут. Не просто ради галочки проведены, а когда на самом деле это затрагивает внутреннее наше состояние. Поэтому они все эмоциональные, все яркие, каждый, наверное, направлен на свою целевую аудиторию женщин. Благодаря работе средств массовой информации, где тоже появились наши первичные организации Белорусского союза женщин, за что я благодарна руководителям наших телеканалов, удается вот эту эмоциональность передать и на широкую аудиторию".