Задержан житель Брестского региона, напечатавший оружие на 3D-принтере

Как сообщили в МВД Беларуси, сотрудникам ГУБОП поступила оперативная информация о том, что 44-летний мужчина может быть причастен к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. После проведенной проверки догадки подтвердились. В гараже у фигуранта обнаружили пистолетный пулемет и два глушителя. Опасную находку отправили экспертам-баллистикам. С подобным образцом белорусские специалисты столкнулись впервые.

"По результатам проведенной экспертизы установлено, что исследуемый объект является 9-миллиметровым пистолетным пулеметом FGC-9 версии МК-2. Абсолютное большинство его деталей сделано из пластика, за исключением металлических ствола, нескольких пружин и бойка с выбрасывателем, изготовленных из подручных материалов. В его относительно эргономичной конструкции имеется регулируемый телескопический приклад, планки Пикатинни с установленными на них коллиматорным прицелом и лазерным целеуказателем, глушитель, который также изготовлен самодельным способом по технологии 3D-печати. По результатам экспертизы установлено, что представленный пистолет-пулемет FGC-9 относится к категории нарезного огнестрельного оружия и пригоден для стрельбы патронами калибра 9х19", - рассказал Максим Бондарь, начальник отдела центрального аппарата ГКСЭ Беларуси.