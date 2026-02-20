Замминистра труда Токун рассказал, как новый Указ № 45 защитит работников от невыплат зарплаты

Президент Беларуси подписал новый Указ, направленный на усиление социальной защищенности работников. Документ расширяет механизмы государственного контроля за выплатой вознаграждений по гражданско-правовым договорам (договорам подряда), фактически уравнивая права этой категории граждан с правами тех, кто работает по трудовым договорам. О том, что изменится для нанимателей и работников, в программе "Актуальное интервью" рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Олег Токун.

Новый указ от 12 февраля стал логическим продолжением указа № 3, принятого в 2023 году. За три года этот механизм, по оценке Министерства труда, доказал свою эффективность. Замминистра привел конкретные цифры: восстановлены права 26 тыс. работников на общую сумму 68 млн рублей. Количество исков в суды по вопросам невыплаты зарплаты сократилось вдвое, а число обращений граждан в Департамент государственной инспекции труда выросло на 60 %.

"Люди прочувствовали пользу от этого механизма, и повысилось доверие государственным органам в целом", - отметил Олег Токун.

заместитель министра труда и социальной защиты Олег Токун

Он подробно объяснил, как работает система: Департамент госинспекции труда, получив информацию о задержке (из заявлений, СМИ, соцсетей или в ходе проверок), запрашивает у нанимателя документы. Если факт задержки подтверждается, выносится требование о выплате долга, обычно на это дается 10-15 дней. Если требование не исполняется, выносится решение о взыскании, которое направляется судебным исполнителям. Деньги списываются со счетов предприятия в бесспорном порядке.

Главное изменение нового указа - распространение этого механизма на тех, кто работает по гражданско-правовым договорам (договорам подряда).

Факт В Беларуси достаточно много таких работников: в течение года по договорам подряда трудятся около 650 тыс. граждан, причем для 220 тыс. это основное место работы.

Чаще всего такие договоры заключаются в строительстве, сфере услуг и общественном питании - например, для работы на корпоративах, в летний период или для выполнения разовых задач.

Раньше споры по невыплате вознаграждения по подряду решались только через суд. Теперь Департамент госинспекции труда получил право взыскивать такие долги в том же упрощенном порядке, что и зарплату.

"Без зазрения совести скажу, что в этом плане мы первые. Наш опыт изучают, запрашивают, но пока мы здесь идем впереди наших партнеров", - подчеркнул замминистра, отвечая на вопрос о наличии аналогичных решений в странах ЕАЭС.

заместитель министра труда и социальной защиты Олег Токун

Важной новацией стало и требование к содержанию самих договоров подряда. Ранее законодательство не обязывало стороны указывать конкретную дату выплаты вознаграждения. На практике это приводило к ситуациям, когда заказчик не подписывал акт выполненных работ, формально не давая основания для оплаты.

Теперь при заключении договора стороны должны будут прописывать четкий срок выплаты. Если в этот срок деньги не поступили, у Департамента появляются законные основания для реагирования.

Указ также увеличивает размер сумм, которые можно направить на зарплату, если счета организации арестованы. Раньше лимит составлял 1,5 бюджета прожиточного минимума (чуть более 800 белорусских рублей), что было ниже минимальной зарплаты. Теперь сумма увеличена вдвое - до 3 бюджетов прожиточного минимума (около 1600 рублей).

В Министерстве труда признают: количество дел у Департамента увеличится. Тенденция видна уже сейчас. Если в 2024 году поступило около 300 обращений от граждан, работающих по договорам подряда, то в 2025-м - уже 700.

Факт Указ вступает в силу через три месяца после официального опубликования, то есть в мае 2026 года.

С этого момента работники по договорам подряда смогут на законных основаниях обращаться за защитой своих прав в Департамент государственной инспекции труда.