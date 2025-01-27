Запашный: Момент, когда первый раз пожал руку Александру Лукашенко, запомнился на всю жизнь

Народный артист России, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный участвовал в "Знаковой встрече" в рамках "Марафона единства". А есть ли у него самого знаковые встречи в жизни? Об этом он поделился в "Актуальном интервью".

Момент, когда первый раз пожал руку Александру Лукашенко, запомнился на всю жизнь. Это знаковая часть моей жизни. Это то, что приятно вспоминать и чем приятно похвастаться. Эдгард Запашный

Герой интервью признался, что ему хочется общаться с таким крепким не то что лидером, а даже мужчиной. "Потому что каждый раз учишься, познаешь, подчеркиваешь для себя что-то новое. Это определенная форма обучения, а я очень люблю учиться. Я очень люблю брать лучшее от лучших. Поэтому, пообщавшись с Александром Лукашенко, я всегда испытывал и волнение, и радость", - рассказал он.

На вопрос, научился ли Эдгард Запашный чему-то, глядя на Президента Беларуси в 2020 году, и переживал ли за Беларусь, он ответил, что сопереживал. Ведь в такие моменты ты должен быть рядом, должен быть полезным, протягивать руку помощи.

И народный артист делал все, чтобы проводить работу с людьми, смягчать углы, общаться с обществом, что-то ему разъяснять. "Ведь есть люди, которые эмоционируют, паникуют. Это присуще всем слоям общества, народам и нациям. Но прежде всего надо сохранять здравомыслие. Но ни в коем случае в такие моменты нельзя быть наблюдателем", - пояснил он.