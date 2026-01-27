3.75 BYN
Запрещенные товары и иностранная валюта: МАРТ проверил работу интернет-магазинов
Автор:Редакция news.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси проверило работу почти трех сотен интернет-магазинов. Сообщается, что нарушения нашли в 87 % случаев.
Среди самых частых нарушений - продажа товаров, которые входят в перечень запрещенных, а также тех, которые нельзя продавать дистан-ционно. На маркетплейсах также обнаружили предложения иностран-ной валюты и товаров, имеющих признаки экстремистской символики и атрибутики.
В министерстве добавили, что за 2025 год также рассмотрели около 400 обращений граждан по вопросам нарушений законодательства на мар-кетплейсах. В основном люди жаловались на покупку товаров ненадле-жащего качества, плохое обслуживание, недостоверную информацию о товаре и задержки с возвратами.