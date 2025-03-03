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Защита животных и бережное отношение к растительному миру. 3 марта - Всемирный день дикой природы
3 марта весь мир отмечает День дикой природы. И в 2025 году лозунг - "Финансирование охраны дикой природы: инвестиции в людей и планету".
Специалисты отмечают положительную тенденцию - в белорусских лесах растет число редких животных. Благодаря господдержке и усилиям ученых удается сохранять и восстанавливать популяции рыси, бурого медведя, барсука и других видов, занесенных в Красную книгу. В 24-м году взяты под охрану сотни мест обитания редких животных и растений. А уже в этом месяце утверждено 17 планов по сохранению редких животных и 35 планов по охране дикорастущих растений.
Охрана природы - это не только защита животных, но и бережное отношение к растительному миру. В Беларуси ведется постоянный мониторинг экологии, включая наблюдение за состоянием почвы и растительности.