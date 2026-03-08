Завершился обмен военнопленными между Россией и Украиной по общей формуле "500 на 500". Он проходил на территории Беларуси и длился два дня.

Такие договоренности были достигнуты сторонами в Женеве. Беларусь сегодня выполняет роль "гуманитарного моста", обеспечивая безопасную логистику. В пункте пропуска "Новая Гута" оказали всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, предоставили питание.

Белорусско-украинская граница, пункт пропуска "Новая Гута". Когда-то он был одним из самых востребованных, в день проезжало около тысячи машин. Сегодня это мирный коридор - мост, через который возвращаются домой.

И Беларусь стала этим мостом. Это далеко не первый обмен. Нынешние два дня - достигнутые договоренности в Женеве. Общая формула - "500 на 500": это военнослужащие из России и Украины.

Технически это происходит так: в пункт пропуска стороны привозят людей, и уже здесь, на месте, происходит обмен.

"Алло, привет, папа, - говорит со слезами на глазах мужчина. - Я в автобусе в Беларуси".

Россиянин показал измятую фотографию маленькой дочери: она ждет его, а он по ней очень скучал.

Процесс проходит по согласованной сторонами схеме - без участия прессы. Перекличка, осмотр медиков, пересадка из одного автобуса в другой - с начала специальной военной операции белорусская сторона оказывает любую помощь, которая нужна и украинцам, и россиянам.

"Ждет меня, родная сестренка. Мы детдомовские, мы друг за дружку держались вместе и поддерживали. Она мне писала письма, я ей писал письма", - рассказал молодой человек.

"Мама, жена, ребенок дома", - говорит мужчина и радуется, что сможет поздравить жену с днем рождения и отпраздновать свой уже дома. "Поздравить успеваю с 8 Марта! Всех женщин с праздником!" - сказал он.

Российскую и украинскую стороны обеспечивают питанием: бутерброды, кофе/чай, фрукты, сладости, консервы - перекусить в дороге. На месте дежурят скорые, проводят первичный осмотр. Всем, кому необходимо, оказывают психологическую и медицинскую помощь. Беларусь в этом вопросе не делит на своих и чужих. Поручение Президента - создать максимально комфортные условия для обмена - это приоритет.

"Измерено артериальное давление и сделана ЭКГ. При необходимости налажена оксигенотерапия. По показаниям всем были выданы лекарственные препараты. Полноценно осмотрены все пациенты. На данный момент их состояние удовлетворительное", - рассказал медик бригады скорой помощи.

Первый процесс начали в августе 2022 года. За это время при содействии Беларуси было проведено более полусотни обменов военнопленными, гражданскими лицами, детьми и телами погибших военнослужащих. А если быть точнее - это свыше 35 тыс. человек.

И каждый раз с разным количеством людей: 1000 на 1000, 300 на 300, 100 на 100, даже 15 на 15. От самых больших до самых локальных обменов белорусская сторона участвовала в каждом шаге возвращения людей домой.

Ключевые правки:

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России:

"Трудно найти слова благодарности, которые могли бы выразить всю глубину наших чувств и нашей признательности в той миротворческой миссии, которую сегодня выполняет Беларусь. Именно здесь, на этой земле, мы договариваемся и в очень сложном диалоге достигаем компромисса по важнейшим гуманитарным вопросам".