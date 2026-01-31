"Здесь моя земля" - жительница поселка Желанное в ДНР живет на линии огня и не хочет уезжать

Жительница разрушенного поселка Желанное в ДНР Наталья Дергач в программе "Война и мир" рассказала, почему она отказывается уезжать и продолжает жить и вести хозяйство практически на линии огня.

На вопрос журналистов, как можно оставаться и жить в таких условиях, женщина отвечает категорично: "А как? Здесь моя земля. Здесь похоронены родители. Здесь у меня дети родились на Донеччине. Четверо внуков родились".

По словам Натальи, сейчас внуки живут в Курске. Зовут к себе и ее, но она остается жить в поселке и даже держит хозяйство - коз, птицу. "Я не могу их бросить. Из огня их вытаскивала на руках", - признается женщина.

Наталья Дергач живет в доме своей сестры. "Мой дом разбили хохлы. Прилет был", - рассказывает она.

Говорит, что шел разговор о том, что отстроят ее дом или что-то другое построят. "Не знаю, как получится. А к детям ехать, к сыну на шею я не хочу", - признается Наталья.

На вопрос, почему она называет украинцев хохлами, парирует: "А Россию как они называют? Орки. Я говорю: а это что такое? Что за зверь - орки?"

Наталья Дергач рассказала, что она русская, родом из белорусских Барановичей.

По ее словам, в поселке Желанное раньше было около 2-3 тысяч жителей. Был большой богатый племенной совхоз. "Разорили его. Молодежи очень много было. Все было красиво, кругом цветы. Школа какая элитная, десятилетка. Амбулатория была. Сад великолепный", - вспоминает Наталья.

А сейчас все разбито, с горечью говорит она. "В данный момент нас здесь живет 10 человек. Поселок разбила Украина, - рассказала Наталья Дергач. - Освободили в 2024 году нас 11 августа. Уже пришли первые российские солдаты сюда. А потом, когда собирались украинцы отсюда уходить, они сказали: "Камня на камне в Желанном не оставим".

Жителей, которые не захотели покидать эту землю, украинцы обзывали "ждунами" и "сепарами", но физически не обижали. "Не били, не издевались, ничего. Никого здесь не насиловали, не убивали", - сказала Наталья Дергач.

"Все время обстреливали. А потом беспилотники "бабы-ежки" летали. Вот дом стоит - хлоп, и его нет. Дрон в крышу упал - и загорелся дом, - поделилась воспоминаниями женщина. - Страшно. Прислонишься где-нибудь, прижмешься к дереву, упадешь или присядешь".

"Не надо никогда вешать нос, - считает она. - Надо жить. Бог жизнь дал для чего? Чтобы жить, как бы там ни было. Другим помогать. Российские ребята пришли сюда в 2024 году. По три-четыре дня по посадкам голодные сидели. Раненые были. И кормили, и перевязывали. Много чего было. Помогали: ребята - нам, мы - им".