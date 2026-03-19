Здесь заживо сожгли мирных жителей: в память о погибших к мемориалу в д. Асташево возложили цветы

Митинги, посвященные Дню памяти жертв Хатынской трагедии, проходят в белорусских регионах. Сегодня в Лиозненском районе вспоминали погибших жителей деревни Асташево, которая стала сестрой Хатыни. Здесь заживо сожгли мирных жителей.

У мемориала собралось много молодежи. Для них это наглядный урок истории о событиях Великой Отечественной, которые невозможно забыть.

Расправиться с людьми пришел карательный отряд, который насчитывал 400 солдат. Дома разграбили. Мужчин погрузили в машину и увезли. А беспомощных женщин, стариков и детей загнали в хлев и 2 бани, после чего подожгли. Задохнулись в дыму и заживо сгорели 160 мирных жителей, более 50 из которых дети.

До войны здесь насчитывалось 40 дворов. Трагедия произошла за несколько дней до освобождения Лиозно. От самой деревни осталось пепелище. Спастись удалось лишь тем, кто успел спрятаться в лесу. Сгорели семьи по 8, 12, 20 человек.

"Как только подумаешь, какую боль, какие страдания они пережили, сердце содрогается. Это очень страшная война, это страшные эмоции. Даже слов нет, чтобы описать, как это больно и скорбно", - поделился своими переживаниями воспитанник военно-патриотического клуба "Штурм" Савелий Ковальчук

Под видом борьбы с партизанами проводились карательные экспедиции. Горели деревни, погибали мирные жители. С осени 1943-го на территории Витебской области действовала дивизия под командованием Альфонса Хиттера. Именно по его приказу была уничтожена деревня Асташево. Новые факты геноцида белорусского народа продолжают устанавливать и спустя десятилетия.

Владимир Гук, заместитель прокурора Витебской области

Владимир Гук, заместитель прокурора Витебской области:

"В прошлом году очень серьезное место захоронения было обнаружено на территории Полоцкого района. В этом году планируется перезахоронение после окончания исследований".

На мемориале в Асташево изображена фигура матери, которая укрывает ребенка от огня. На плитах - фамилии погибших. Сегодня их память почтили минутой молчания.

На мемориале в Асташево изображена фигура матери