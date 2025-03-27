Жадность беглых сквозь время - кто требовал деньги на содержание белорусских националистов после ВОВ

Фото из Национального архива Республики Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22f1909c-43f3-4c6a-bc9f-d5bad01dd156/conversions/c00e409b-41b8-4443-8cb8-e07e5e401a75-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22f1909c-43f3-4c6a-bc9f-d5bad01dd156/conversions/c00e409b-41b8-4443-8cb8-e07e5e401a75-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22f1909c-43f3-4c6a-bc9f-d5bad01dd156/conversions/c00e409b-41b8-4443-8cb8-e07e5e401a75-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22f1909c-43f3-4c6a-bc9f-d5bad01dd156/conversions/c00e409b-41b8-4443-8cb8-e07e5e401a75-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото из Национального архива Республики Беларусь

В Беларуси в 1943 году начался переломный период в Великой Отечественной войне. Начинается первый этап освобождения Беларуси, целые районы и территории оказываются под властью партизан.

Тогда по приглашению гауляйтера Беларуси Курта фон Готтберга, на родину возвращается Радослав Островский. Ситуацию в стране он использует в свою пользу. Опытный функционер отлично понимал, что Белорусский корпус самообороны не справлялся с ликвидацией партизан. Поэтому Островский убедил Готтберга в том, что исправит ситуацию.

21 декабря 1943 года состоялось историческое мероприятие, на котором была создана Белорусская центральная рада. Главой организации назначили Радослава Островского. Также был сформирован пул чиновников нацистской администрации.

Первый приказ руководителя Белорусской центральной рады - провести мобилизацию в новое военизированное формирование - отряды самообороны, в задачу которых входила борьба с партизанами и помощь воинским формированием Германии в боях против Красной Армии.

Начали создавать отряды краевой обороны. Было создано, по разным оценкам, от 32 до 40 батальонов. Это большое количество. Это больше 30 тыс. Евгений Кодин, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Смоленского госуниверситета (Россия)

Создание БЦР породило двоевластие в белорусской эмиграции. Дело в том, что в Европе в это же время существовала еще одна белорусская националистическая структура - Рада Белорусской народной республики. Ее руководителем спустя некоторое время стал известный националист Николай Абрамчик

На западе две организации белорусских националистов вместе существовать не могли. Главная причина разногласий даже не в вопросе кто настоящий лидер - Островский или Абрамчик. Дело в деньгах. Кто будет делить деньги западных спонсоров.

Геннадий Краско news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc115500-c2eb-4d92-b01c-0e2e699fdf00/conversions/3aad6f4c-d48c-4cc5-bdeb-2dbdb97770e1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc115500-c2eb-4d92-b01c-0e2e699fdf00/conversions/3aad6f4c-d48c-4cc5-bdeb-2dbdb97770e1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc115500-c2eb-4d92-b01c-0e2e699fdf00/conversions/3aad6f4c-d48c-4cc5-bdeb-2dbdb97770e1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc115500-c2eb-4d92-b01c-0e2e699fdf00/conversions/3aad6f4c-d48c-4cc5-bdeb-2dbdb97770e1-xl-___webp_1920.webp 1920w

"После войны Белорусская центральная рада должна была как-то отмыться от своего нацистского прошлого. Для того чтобы деятельность Белорусской центральной рады стала легитимна, был придуман проект объединения Рады БНР и БЦР. Объединение Белорусской центральной рады и Рады БНР проходило под брендом Рада БНР", - рассказал замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук, профессор Геннадий Краско.

Для налаживания сотрудничества с английской внешнеполитической разведкой - МИ-6, затем и с Центральным разведывательным управлением США Абрамчик, в качестве главного козыря выдвинул версию своего отсутствия на оккупированной нацистами территории Беларуси и непричастность к уничтожению мирного населения. Чего нельзя сказать об Островском.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор:

"Абрамчык пачынае рабіць бізнес - тыповы бізнес для ўсіх тых, хто ствараў тады, стварае сення фальшывыя габінэты, кабінэты, офісы прэзідэнтаў, прэзідэнтак. Што адбывалася? Банальная рэч. Была створана гэтая Рада і гэта Рада пачала атрымліваць фінансаванне ЦРУ".

Абрамчик не стеснялся просить деньги. Их он получал через Бельгию. Транши разбивались на четыре адреса, плюс какая-то сумма выдавалась наличными.

Евгений Кодин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a43876b4-bb2f-46f5-a0b8-bef3fc5fe648/conversions/ff6e8987-c322-4633-85ff-59f47010dd29-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a43876b4-bb2f-46f5-a0b8-bef3fc5fe648/conversions/ff6e8987-c322-4633-85ff-59f47010dd29-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a43876b4-bb2f-46f5-a0b8-bef3fc5fe648/conversions/ff6e8987-c322-4633-85ff-59f47010dd29-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a43876b4-bb2f-46f5-a0b8-bef3fc5fe648/conversions/ff6e8987-c322-4633-85ff-59f47010dd29-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В ответ от Абрамчика совсем мало требовалось, совсем чуть-чуть (в кавычках): "Вы создаете в Европе белорусские группы и возможные подразделения, из которых мы будем выбирать агентов для засылки на территорию Беларуси. Это небольшая задача", - сказал Евгений Кодин.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук Вячеслав Данилович подчеркнул, что здесь четко прослеживается преемственность коллаборационизма: "Готовность сделать все что угодно для своих западных господ, лишь бы только получить от них какие-то деньги, финансы, обеспечить себе существование на этом Западе, на который они ориентируются".

Сегодня, так называемые, беглые ничего нового не придумали. Да и зачем изобретать велосипед, когда его за тебя уже изобрели. Надо действовать по четко разработанному плану - историческому, который для себя вырабатывали нацистские пособники. И как бы ни старались лидеры оппозиционной кормушки ретушировать свою жадность и алчность, об этом в Беларуси хорошо известно.