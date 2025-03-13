Жданович: Неонацистские настроения сегодня актуальны

Действительно, неонацистские настроения сегодня актуальны. Они не только в странах Западной Европы, но и в целом в мире характерны. Об этом в студии "Первого информационного" заявил аналитик Павел Жданович.

"Что касается Германии, уже исследования 2023 года показывали всплеск антисемитизма, исламофобии. Сегодня в высших учебных заведениях, например, студенты-евреи обеспокоены своей безопасностью нахождения там. Это продиктовано и определенной миграционной политикой, которая проводилась этими странами Западной Европы, - рассказал аналитик. - С другой стороны, ухудшение, которое связано с экономическим положением населения, лишь только будет способствовать активизации неонацистских настроений".

Или, например, русофобия, антисемитизм, ксенофобия. Какая-то даже истерия вокруг 9 Мая, например, в таких государствах, как Польша и Чехия, страны Прибалтики.