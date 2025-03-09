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"Женщины - не слабый пол": чем отличаются девушки-военные из ЕС и Беларуси
Уходящие выходные утопают в словах признательности, благодарности и глубокого уважения к женщинам, в том числе и к тем, кто в погонах. Они делают страны и армию сильнее, красивее, а еще успешно совмещают служебную, общественную деятельность и воспитание детей.
Не за горами, пожалуй, день, когда появится в Вооруженных Силах и первая женщина-генерал. Однако офицер, прапорщик или рядовой - это еще и жена, мама, дочь. Иная картина обстоит сегодня с прекрасной половиной на Западе.
Наша планета не устает открывать новые таланты, и сейчас пришел черед прекрасной европейской половины. Женская составляющая западной политики явила образец неслыханного военного профессионализма - на все острые вопросы дамы первыми имеют ответы, причем преимущественно армейские.
Случилась перепалка между Дональдом Трампом и Зеленским - тут же на трибуне заблистала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как заправский эксперт констатировала, что Европа вступает в эпоху перевооружения. Отважная женщина представила план по укреплению обороны ЕС на 150 млрд евро, собирается и 800 млрд затем мобилизовать, чем озадачила даже коллег-джентльменов.
На вопросы журналистов мадам уже не отвечала, а проблемы уменьшения финансирования социальных нужд оставила за скобками, как и запросы обычных людей. Главное - миллиарды. А кто тут же поддержал коллегу? Конечно, глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас. Она не приемлет такие слабости, как инициативы по остановке кровопролития и заявила, что Брюссель намерен усиливать военную помощь Киеву для продолжения боевых действий.
А что же белорусские девушки в форме? Они имеют несколько иные цели. И тут невольно можно задуматься: а не напрасно ли мы раньше восхищенно смотрели на Европу…
Вера Бурко, курсант факультета связи и АСУ Военной академии Беларуси:
"Я не могу сказать, что мужчины мечтают стать генералами, а я не мечтаю ни о чем. Нет, у меня тоже есть свои мечты. Но главное, чтобы все складывалось так, как должно быть, а еще хочется, чтобы было мирное небо над головой".
Упомянув таких новоявленных военачальников, как Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас можно прослыть некомпетентным простачком, если забыть еще об одном несомненном солдате Джейн из Европы.
Речь идет о главе МИД Германии Анналене Бербок, которая отличается от иных фрау тем, что запросто оперирует даже техническими терминами. В частности, требует поставок Киеву немецкого дальнобойного оружия. "Таурусы" хочет передать, чтобы по России бить, поэтому куда там белорускам, которые даже в боевых комплексах видят философию. Ту, классическую, которая больше о добре.
Курсант факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси Валерия Тимощенко: "Я нашла для себя некоторую связь между гуманитарными предметами и техническими. Изучив философию, ее законы диалектики, синергетики, потом это все находишь на практике в технических дисциплинах. То есть, зная теорию электрорадиоцепей, понимаешь, что жизненная философия тоже есть в цепях".
Но если потребуется, белорусские девушки так диалектику построят, что ни одному оппоненту не устоять. Есть среди белорусок и снайперы, и авиаторы, и десантницы, и обладательницы нагрудного знака сил спецопераций "Доблесть и мастерство". К тому же отечественные амазонки - это сплошные инновации: каждый день способны на что-то новое, что в наши дни важно в военном деле.
Нынче победа достигается, прежде всего, иррациональными, непредсказуемыми средствами. И такие действия лучше всего удаются "ей", а не "ему". Кто без всякой аппаратуры ориентируется в системе опознавания "свой-чужой"? Кто является неодолимым солдатом информационных войн? Все это - женские вопросы, и лучше воительниц с ними никто не справится, а ведь поблажек для военных с косичками в армии нет.
"Сегодня женщины наравне с мужчинами служат в Вооруженных Силах, и на них возлагают много обязанностей. Женщины, как и мужчины, выполняют серьезные задачи. Сейчас я учусь, и в процессе обучения, когда приходим заниматься на какой-то аппаратуре связи, изучаем что-то, то иногда парни теряются, а девчонки подхватывают, поднимают боевой дух на занятиях, потому что женщины - не слабый пол", - рассказала Вера Бурко.
Сегодня наш регион переживает кризис - рядом идут боевые действия, но посмотрите на жен, сестер, матерей, которые не ответили воинственностью, а стали еще более ответственными за спокойствие и мир. А вообще белорусские девушки, как осветительные ракеты. Они делают жизнь ярче, засвечивая при этом все мужские недостатки, которые никто бы никогда не простил, кроме женщин.
Фото: БЕЛТА