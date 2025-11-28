Житель Горецкого района Сергей Шиндиков стал героем

Белорусы совершают героические поступки в мирное время. Награда вручена Сергею Шиндикову, работнику сельхозпредприятия "Овсянка" Горецкого района. Он спас двух детей - вынес их из горящего соседнего дома. В тяжелом состоянии они госпитализированы. Решением офицерского собрания МЧС героя премировали.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Когда это делает простой гражданин, бросается на помощь попавшим в беду детям, имея своего ребенка, свою семью, рискуя жизнью, спасает. Это вдвойне является подвигом, который необходимо отметить. Поблагодарить, передать добрые слова".