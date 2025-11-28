3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Житель Горецкого района Сергей Шиндиков стал героем
Автор:Редакция news.by
Белорусы совершают героические поступки в мирное время. Награда вручена Сергею Шиндикову, работнику сельхозпредприятия "Овсянка" Горецкого района. Он спас двух детей - вынес их из горящего соседнего дома. В тяжелом состоянии они госпитализированы. Решением офицерского собрания МЧС героя премировали.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Когда это делает простой гражданин, бросается на помощь попавшим в беду детям, имея своего ребенка, свою семью, рискуя жизнью, спасает. Это вдвойне является подвигом, который необходимо отметить. Поблагодарить, передать добрые слова".
Благодарности также вручены от имени администрации сельхозпредприятия, областного управления МЧС и райисполкома.