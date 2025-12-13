3.72 BYN
Живую новогоднюю елку после праздника можно высадить в землю, рассказали в Смолевичском лесхозе
В лесхозе к подготовке елочек для Нового года подход особый. Вырастить новогоднюю красавицу - процесс хлопотный и небыстрый. С момента посадки до возможности уже срубить деревце проходит лет пять. На этот случай здесь продумано сразу несколько новогодних плантаций. Каждый год посадки обновляют, ведь спрос на живые красавицы растет.
Александр Грищеня, главный лесничий Смолевичского лесхоза: "Если же елки у нас созданы на плантациях, за ними мы производим уходы, производится выкашивание сорной растительности. Если же это елки произрастают вообще в лесу, там никаких уходов мы не производим. У нас в лесу произрастает ель обыкновенная, которую мы заготавливаем".
В этом году Смолевический лесхоз планирует заготовить более тысячи елок для новогодних базаров. Красота и экология в тренде. И все чаще белорусы отдают предпочтение елям в кадках. Такое дерево не осыпается, сможет украсить и следующий Новый год. За счет корневой системы простоит дома до весны, а там можно высаживать и в землю.
Елена Сытько, начальник питомника Смолевичского лесхоза: "Определенное время она растет в школке. А дальше идет перевалка в кадку. На реализацию у нас имеются ель европейская и ель колючая. Самое главное, конечно, не ставить возле отопительных приборов. Ближе к празднику ее занести в теплое помещение и уже наряжать. После праздника сразу необходимо ее выставить на свежий воздух".
Живые ели или другие хвойные деревья, которые используются по тому же назначению, не теряют своей актуальности до сих пор по многим причинам. Одна из них - создание той самой праздничной атмосферы, знакомой с детства. Лесхозы ценят и любят свое дело и напоминают любителям прихватить елочку из леса самостоятельно об ответственности. Штраф за елочное браконьерство куда выше, чем цена на зеленую красавицу на базаре.