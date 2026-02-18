Журналисты Белтелерадиокомпании получили награды от Минобороны страны

Профессионализм и журналистское мастерство. В Министерстве обороны наградили лучших журналистов. Там состоялось подведение итогов ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ вопросов строительства и развития Вооруженных Сил Беларуси, а также патриотического воспитания.





Среди лучших оказались журналисты Белтелерадиокомпании - Юрий Шевчук и Александр Камович. Корреспонденты "Первого информационного" взяли сразу 2 высшие премии конкурса.







И это лучший результат этого года среди всех СМИ. Их отметили в номинациях "Авторский взгляд", а также "Профессионализм и журналистское мастерство". Юрий Шевчук представил на конкурс свой спецрепортаж про учения "Боевое братство", снятый в Таджикистане, а Александр Камович покорил жюри репортажем про маневры миротворческих сил.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: "Информационное противоборство или, как иногда мы называем в средствах массовой информации, информационная война, мы все понимаем, это не какое-то просто возникшее событие, это один из этапов, который предшествует, можно прямо сказать, боевым действиям. И проиграть на информационном поле, в информационной войне - это значит сдать страну без единого выстрела, чего мы себе позволить не можем. Мы же с вами видим, какое сегодня внимание уделяется информации. Идет самая тщательная и выверенная работа в сфере смыслов".