Зимняя броня для саженцев: в Минске более 15 тыс. молодых деревьев защищают от реагентов
Более 15 тыс. молодых деревьев дополнительно оберегают от противогололедных реагентов в Минске. Растения подвержены вредному воздействию веществ, которыми в зимний период щедро посыпают проезжую часть.
Особое внимание уделяют деревьям вдоль улиц и проспектов, а также вблизи кольцевой дороги. Специальный защитный экоматериал для стволов поможет сохранить нежную кору молодых насаждений.
Екатерина Короткина, заместитель гендиректора УП "Минскзеленстрой":
"Мы защищали деревья различными материалами, в том числе и спанбондом, и камышовыми матами, и матом из бамбука. Для чего это применяется? В первую очередь, для защиты стволов деревьев и молодых посадок, т. е. тех посадок, которые мы высаживали в последние 1-3 года, чтобы минимизировать негативное влияние реагентов, которые используются на городской территории в зимний период".
Многолетние растения на зиму обрезают и укрывают еловыми лапками. Хвойные букеты для декоративных кашпо красуются на центральных улицах Минска. Только кустовых роз утеплили более 50 тыс.