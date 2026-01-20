Зимняя служба спасения: ГАИ оказывает помощь водителям в сильные морозы

ГАИ усиленно мониторит обстановку на дорогах, не оставляя без внимания водителей, попавших в сложную ситуацию.

Например, водитель такси из Советского района Минска обратился на линию 102 с просьбой помочь вытолкнуть его застрявший в снегу автомобиль. Помощь не заставила себя ждать - прибывшим инспекторам ДПС понадобилось несколько минут, чтобы вытолкнуть машину из снежного плена.

Тоже в Минске на улице Тиражной: дорожный патруль заметил на обочине автомобиль с открытым капотом. Из-за мороза водитель не смог завести машину, экипаж ГАИ не проехал мимо.

В Могилеве помощь дорожной милиции понадобилась автоледи, ее "ауди" остановилась возле перекрестка, создав препятствие на дороге. К водителю подъехал проезжавший мимо экипаж ГАИ - не чтобы оштрафовать, а помочь. Немного общих усилий - и водитель смогла продолжить свой путь.

Снежная и морозная зима добавляет сложностей даже опытным водителям. В Верхнедвинском районе после сильного снегопада на дороге застрял автобус. Его вовремя заметили сотрудники ГАИ. Они помогли шоферу вытолкнуть транспорт на снежную колею.

При крепком минусе за окном дорожные милиционеры просят отказаться от поездок на личном транспорте в пользу общественного или хотя бы минимизировать их использование. Если сесть за руль все же приходится, то вот некоторые советы, которые не стоит игнорировать:

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"Если вы планируете поездку на автомобиле, выбирайте свой маршрут заранее, проверив и подготовив автомобиль к передвижению в условиях низких температур. В пути придерживайтесь безопасной скорости и дистанции, держите боковой интервал. На дороге будьте предсказуемы для окружающих. Все находящиеся в салоне должны быть пристегнуты ремнями безопасности. А дети до 12 лет и при росте 150 см перевозятся только в детских удерживающих устройствах".

Не лишним будет с собой взять теплое питье или даже покрывало, чтобы укрыть им себя или пассажиров, если автомобиль вдруг заглох.

Сергей Бондаренко, начальник УГАИ УВД Миноблисполкома:

"Для пешеходов нужно, во-первых, утепляться. Во-вторых, продумать маршруты движения, минимизировать нахождение на открытом воздухе, чтобы не переморозиться. А если вы все-таки движетесь, особенно в темное время суток, не забудьте обозначить себя отражающим элементом".

Что ни каприз погоды, то контент для пользователей соцсетей. Зимние кадры сейчас в топе всех лент. Бурные споры в комментариях вызвало видео с лосями, вышедшими к дороге недалеко от Минского национального аэропорта.

Часть аудитории встала на сторону животных. Некоторые пользователи предупредили о возможных рисках поведения одного из участников ролика, кто сигналил: мол, лесной зверь может пойти на машину.