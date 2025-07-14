Знаменитую Комаровку ждет масштабное обновление. Реконструкция рынка займет примерно два года

Крытый рынок на Комаровке готовится к масштабной реконструкции. Планируется комплексно обновить торговое пространство, а это большой объем работ.



Будет заменено около 380 витрин, а также расширены зоны обслуживания покупателей. Установят новое освещение и дополнительное холодильное оборудование.



Реконструкция займет примерно два года. Чтобы обеспечить комфорт покупателям и сотрудникам, работы будут проводиться поэтапно. Все необходимые товары и услуги будут доступны в течение всего периода реконструкции.