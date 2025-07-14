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Знаменитую Комаровку ждет масштабное обновление. Реконструкция рынка займет примерно два года
Автор:Редакция news.by
Крытый рынок на Комаровке готовится к масштабной реконструкции. Планируется комплексно обновить торговое пространство, а это большой объем работ.
Будет заменено около 380 витрин, а также расширены зоны обслуживания покупателей. Установят новое освещение и дополнительное холодильное оборудование.
Реконструкция займет примерно два года. Чтобы обеспечить комфорт покупателям и сотрудникам, работы будут проводиться поэтапно. Все необходимые товары и услуги будут доступны в течение всего периода реконструкции.
Также в Год благоустройства изменилась центральная часть фасада крытого рынка. Здесь высадили туи, появился зеленый газон. Заменили тротуарную плитку, создали разные цветочные композиции.